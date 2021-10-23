В ЕАО рассказали, будут ли вводить QR-коды из-за вспышки коронавируса

Очередная волна коронавируса захлестнула российские регионы Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередная волна коронавируса захлестнула российские регионы. Из-за вспышки заболеваемости в большинстве уголков страны вводится система QR-кодов. Все это направлено на то, чтобы остановить распространение болезни. Будет ли вводиться подобная система в ЕАО - в нашем материале.

Антиковидные меры в Еврейской автономии соблюдаются не в полной мере, а вакцинация проходит не так успешно, как хотелось бы. Все это создает почву для роста заболеваемости ковидом и, как следствие, увеличение смертности. В зоне особого риска пенсионеры - в 32 процентах случаев из-за сопутствующих болезней инфекция протекает тяжело, а вероятность летального исхода возрастает в разы.

Основной источник заражения - общественные места, где собирается много людей. Особо опасен общественный транспорт. Масочный режим и социальную дистанцию в автобусах соблюдают далеко не все. В условиях вспышки заболеваемости контроль за соблюдением антиковидных мер ужесточили.

- Правоохранительным и надзорным органам необходимо чаще проводить рейды и наказывать нарушителей, которые могут сами того не зная распространять смертельно опасное заболевание, – сказал Дмитрий Братыненко, вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства ЕАО.

Из-за скверной санитарно-эпидемической обстановки в области введут систему QR-кодов. Она заработает с 1 ноября. С этого дня для посетить спортивные, зрелищные и другие массовые мероприятия смогут только те, у кого есть QR-код. С 15 ноября к системе подключат фитнес-центры, гостиницы и кинотеатры. С 15 декабря вход в заведения общепита будет разрешено тем, у кого есть QR-код.

QR-код могут получить те, кто полностью прошел вакцинацию от коронавируса, либо переболел инфекцией не более, чем полгода назад. Код можно найти в приложении «Госуслуги» при наличии подтвержденной ученной записи. Если ее нет, обратитесь в ближайший МФЦ.