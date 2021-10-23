Хотел разбогатеть: 55 килограммов черной икры нашли дома у жителя Хабаровского края

Всего парень успел заготовить 107 полимерных контейнеров по 0,5 литра Фото: УТ МВД России по ДФО

Желание разбогатеть и не прилагать к этому больших усилий часто приводит людей на скамью подсудимых. И даже зная это, алчные люди не перестают пытаться добыть деньжат, да побольше. На Дальнем Востоке, который славится своим биоразнообразием, большинство подобных персонажей идут в браконьеры.

Максим (имя изменено - прим. ред.) из Ульчского района тоже решил сколотить состояние. Зарабатывать деньги честным путем он не захотел, поэтому нашел себя по другую сторону закона. 28-летний парень скупал черную икру краснокнижных осетровых рыб у неизвестных для продажи на запад страны.

Черная икра может стоить от 20 до 150 тысяч рублей за килограмм Фото: УТ МВД России по ДФО

Всего Максим успел заготовить 107 полимерных контейнеров по 0,5 литра. Каждый до краев был набит деликатесом. Учитывая, что черная икра может стоить от 20 до 150 тысяч рублей за килограмм, найденное в доме парня добро обходится в круглую сумму. Но сбыться мечтам о богатстве было не суждено.

Оперативники ворвались в дом парня весной 2021 года Фото: УТ МВД России по ДФО

Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии прознали о дельце. Бойцы ворвались в дом парня весной 2021 года. Черную икру оперативники забрали и поместили на ответственное хранение, Максима задержали и отправили под подписку о невыезде.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов…». Максимальная санкция - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей, - прокомментировала Ольга Мироненко, начальник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ДФО.

Остальных фигурантов преступной цепочки продолжает разыскивать полиция.