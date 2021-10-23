Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 октября 2021 10:51

Хотел разбогатеть: 55 килограммов черной икры нашли дома у жителя Хабаровского края

Деликатес мужчина собирался продать и выручить на этом кругленькую сумму
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Всего парень успел заготовить 107 полимерных контейнеров по 0,5 литра

Всего парень успел заготовить 107 полимерных контейнеров по 0,5 литра

Фото: УТ МВД России по ДФО

Желание разбогатеть и не прилагать к этому больших усилий часто приводит людей на скамью подсудимых. И даже зная это, алчные люди не перестают пытаться добыть деньжат, да побольше. На Дальнем Востоке, который славится своим биоразнообразием, большинство подобных персонажей идут в браконьеры.

Максим (имя изменено - прим. ред.) из Ульчского района тоже решил сколотить состояние. Зарабатывать деньги честным путем он не захотел, поэтому нашел себя по другую сторону закона. 28-летний парень скупал черную икру краснокнижных осетровых рыб у неизвестных для продажи на запад страны.

Черная икра может стоить от 20 до 150 тысяч рублей за килограмм

Черная икра может стоить от 20 до 150 тысяч рублей за килограмм

Фото: УТ МВД России по ДФО

Всего Максим успел заготовить 107 полимерных контейнеров по 0,5 литра. Каждый до краев был набит деликатесом. Учитывая, что черная икра может стоить от 20 до 150 тысяч рублей за килограмм, найденное в доме парня добро обходится в круглую сумму. Но сбыться мечтам о богатстве было не суждено.

Оперативники ворвались в дом парня весной 2021 года

Оперативники ворвались в дом парня весной 2021 года

Фото: УТ МВД России по ДФО

Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии прознали о дельце. Бойцы ворвались в дом парня весной 2021 года. Черную икру оперативники забрали и поместили на ответственное хранение, Максима задержали и отправили под подписку о невыезде.

Хотел разбогатеть: 55 килограммов черной икры нашли дома у жителя Хабаровского края
Видео: УТ МВД по ДФО

- Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов…». Максимальная санкция - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей, - прокомментировала Ольга Мироненко, начальник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ДФО.

Остальных фигурантов преступной цепочки продолжает разыскивать полиция.

Остальных фигурантов преступной цепочки продолжает разыскивать полиция

Остальных фигурантов преступной цепочки продолжает разыскивать полиция

Фото: УТ МВД России по ДФО

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ