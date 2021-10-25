Хабаровск поставил свою «Точку возврата»

"Главным условием принятия к фестивальному конкурсу был Дальний Восток", - Алексей Збарский Фото: Максим МОЛОТОВ

Хабаровск не считается киностолицей Дальнего Востока. Однако на фестиваль дальневосточные режиссеры предпочитают собираться именно здесь. В этом году они так и сделали – в «Совкино» состоялся фестиваль игрового кино «Точка возврата». Свои работы прислали 38 кинематографических коллективов из разных регионов ДФО: Магадана, Чукотки, Бурятии, Приморья, Хабаровского края и Амурской области.

- Все фильмы короткометражные – не дольше 20 минут. Режиссеры не все профессиональные. Но сам факт, что фестиваль регулярный и собирает немало зрителей, вызывает интерес, говорит о том, что это значительное культурное событие. Почти все авторы молодые, работы разнотемные – есть и философские, и приключенческие, и любовная лирика. Зрители очень живо реагируют – некоторые ленты вызывали настоящие овации. Главным условием принятия к фестивальному конкурсу был Дальний Восток – упоминание либо местные пейзажи, декорации, - рассказывает пресс-секретарь фестиваля Алексей Збарский.

Как рассказали в региональном комитете по внутренней политике, организаторы фестиваля стали победителями конкурса социальных проектов. В этом году они получили грант в размере более 530 тысяч рублей. Главными задачами инициаторы мероприятия называют популяризацию и развитие любительского киноискусства в крае, а также творческую самореализацию молодежи.

- Мы пока что только формируем в Хабаровске какую-то кинотусовку. Край пока не является «киношным» регионом. Как многие подобные вещи, «Точка возврата» родился из проекта телевизионного. Семь лет назад мы вместе с Аллой Джан-Ша снимали серию сюжетов о людях, которые уехали с Дальнего Востока в дальнюю и ближнюю эмиграцию, но потом вернулись, и было им здесь счастье. В качестве эксперимента составили такой развернутый репортаж в виде короткометражки и показали в «Совкино». Зрители восприняли с огромным интересом. Так и пошел фестиваль. С талантами в крае и вообще на ДВ все в порядке, - считает редактор фестиваля Роман Овсейчук.

Дальневосточный фестиваль игрового любительского кино «Точка возврата» проводится в Хабаровске в шестой раз