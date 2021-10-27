Хабаровский ХК «Амур» уступил в домашнем матче московскому ЦСКА. Фото: ХК «Амур»
После разгромного поражения от «Амура» со счетом 5:1, игроки ЦСКА прилетели в Хабаровск максимально заряженными. Им предстояло доказать, что проигрыш был случайностью. В свою очередь у «тигров» стояла задача подтвердить свое превосходство. Как итог, болельщики получили яркий динамичный хоккей.
За время матча у ворот обеих команд было создано немало опасных моментов, а бомбардировки добавили перчинки происходящему на льду. Хабаровчане плотно играли в обороне и при малейшей возможности убегали в контратаки.
Для нападающего «Амура» Ивана Николишина этот матч стал юбилейным, сотым в КХЛ.
По итогу игры счет по буллитам составил 4:3 в пользу гостей. Хабаровчане набрали три очка из четырех возможных в двухматчевой серии с ЦСКА. Среди хозяев льда отличились Александр Шаров (16), Александр Горшков (35) и Андрей Алексеев (58).
Третий матч домашней серии хабаровчане проведут в четверг, 28 октября. Игра с финским «Йокеритом» в «Платинум Арене» начнется в 19:00.
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