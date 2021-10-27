«Мы стоим на пороге кризиса»: ресторатор - о том, что ждет хабаровские кафе после введения QR-кодов

Введение QR-кодов скажется на количестве посетителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 20 ноября в Хабаровске гостиницы, кафе, рестораны, фитнес-клубы, учреждения культуры и спорта переходят на систему QR-кодов. Без них или документа, подтверждающего вакцинацию, внутрь пускать не будут ни сотрудников, ни тем более клиентов. QR-код показывает наличие у человека сертификата о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательном ПЦР-тесте.

Такие жесткие меры, безусловно, скажутся на бизнесе - если уменьшится количество людей по причине отсутствия QR-кода, то это фактически потеря клиентов и денег. Своим мнением по поводу непростой ситуации поделился Андрей Веретенников - заместитель председателя совета, председатель президиума совета, председатель правления общественной организации «Ассоциация рестораторов и отельеров Хабаровского края».

СИТУАЦИЯ НАКАЛЯЕТСЯ - ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ QR-КОДОВ

- То, что произойдет у нас в крае с введением QR-кодов, мы можем проанализировать на примере Москвы, где эта система уже давно работает. В столице после этого ничего существенно не изменилось. Проблему я вижу в другом - в популяризации качества российской вакцины от ковида. Далеко не все соотечественники верят в ее эффективность и безопасность, однако многие страны уже признали тот же «Спутник». Будет ли хорошо от QR-кодов? Наверное, да. Как говорит государство, через какое-то время у населения должен появиться коллективный иммунитет. Но для бизнеса, конечно же, это плохо. Товарооборот уже упал как минимум на 30 процентов. Поведенческая культура посетителей меняется - они думают, если вводятся ограничения, то значит все плохо. Поэтому людей уже приходит меньше. Также мы уже теряем наших сотрудников, они уходят из-за высокой напряженности, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» Андрей Веретенников.

Андрей Веретенников – заместитель председателя совета, председатель президиума совета, председатель правления общественной организации «Ассоциация рестораторов и отельеров Хабаровского края» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ситуация, как отметил председатель ассоциации, «очень, очень сложная». Согласно постановлению, работодатели не имеют права впускать всех, у кого нет подтверждающих документов. Бизнесмен отметил, чтобы ситуацию облегчить, необходим жесткий самоконтроль со стороны руководства.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

- Если говорить о сфере общепита и гостеприимства, то наши сотрудники уже давно вакцинировались. И на это было время - ранее мы по 300 сотрудников в день отправляли на вакцинацию вместе с их семьями. Бум был летом. Мы понимали, чтобы у нас не получилось так, как на западе страны, нужно всем сделать прививку и создать коллективный иммунитет. Это было разделение ответственности. Мы на это пошли совершенно осознанно. По итогу в Хабаровском крае не было тех жестких ограничений, которые ввели в других регионах. Это помогло нам и сдержать заболеваемость, потому что мы распределили сотрудников по всем заведениям. Новую систему QR-контроля будут вводить поэтапно, чтобы те, кто еще не поставил прививку, успели это сделать, - отметил председатель ассоциации рестораторов.

Кроме того, Андрей Веретенников отметил, что уже с 26 октября все заведения общепита работают с 6 утра и до 23:00. Ночью работать они не имеют права. Чем объясняется эта логика?

- Ковид, видимо, ночью спит. А если серьезно, то объяснить такое решение властей можно тем, что они хотят ускорить формирование коллективного иммунитета. А для этого необходимо, чтобы мы все ночью спали. Потому что, когда одни ночью работают, а другие отдыхают, то болезнь будет только прогрессировать, - прокомментировал Андрей Веретенников.

Стоит также отметить, что за несоблюдение ограничений руководством и сотрудниками заведений в определенных случаях предусмотрена даже уголовная ответственность. Контролирующие органы будут действовать жестко, ожидается волна проверок и выявление нарушений. Некоторые сотрудники ассоциации, по словам председателя, тоже будут ходить в рейды ревизоров.

QR-КОДЫ СПАСУТ ОТ ЛОКДАУНА? МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

- Единственное, что поможет избежать нам нового локдауна - это уменьшение количества заболевших. До одного процента должна быть статистика по заболеваемости, смертность должна быть меньше. Такую информацию нам сообщали на оперштабе при губернаторе, где состою. Введение QR-кодов должно помочь ускорить формирование коллективного иммунитета, локдаун это не отсрочит, если люди не будут активно вакцинироваться. Иначе бизнес ждет новый экономический кризис. Мы уже готовы закрывать часть предприятий, чтобы не допустить того, что было в 2020 году, - рассказал председатель общественной организации.

В случае локдауна государством предусмотрены меры поддержки бизнеса. Пока что это только федеральная помощь. Одна из мер - выплата МРОТ.

- Наши коллеги опасаются, что с учетом налогов эта сумма составит не больше восьми тысяч рублей, что очень мало. Еще одна мера поддержки - так называемые длинные деньги, минимальные кредиты для сохранения компаний и их сотрудников. Также я надеюсь, что будет имущественная поддержка - уменьшение стоимости коммунальных услуг и аренды, - высказался предприниматель.

Также председатель ассоциации предположил, что при введении системы QR-кодов должны отмениться некоторые ограничения для вакцинированных жителей. В любом случае готовиться к новым условиям необходимо уже сейчас. Чем быстрее люди возьмут ответственность за свои действия, тем скорее ситуация придет в норму, и QR-коды больше не понадобятся.