Водитель на Toyota Vista сделал рискованный финт прямо перед автоинспекторами Фото: Скриншот с видео

«Осторожно, открываем огонь», - кадры задержания лихача в Магадане облетели соцсети. Водитель на Toyota Vista сделал рискованный финт прямо перед автоинспекторами. За этим последовала погоня и стрельба.

Автоинспекторы Иван Гусинов и Дмитрий Свижук 25 октября, как обычно, заступили на вечернее дежурство. Обстановка была спокойной, на улицах тихо. Внезапно на дорогу вылетел водитель на Toyota Vista, который в нарушение требований дорожных знаков повернул налево и пустился наутек.

Сотрудники ДПС погнались за нарушителем, который игнорировал все требования об остановке. Лихач удирал от инспекторов, нарушая все мыслимые правила дорожного движения. Водитель гнал на красный сигнал светофора, выезжал на «встречку», опасно лавировал между машинами.

Погоня продолжилась на трассе Магадан - Балаганное - Талон. Нарушитель упорно пытался скрыться, тогда инспекторы достали козырь и открыли огонь из табельного оружия. Пару выстрелов в воздух, и лихач отправил авто в кювет.

- Водитель пытался скрыться, однако был обнаружен полицейскими в лесу. Им оказался 17-летний житель Магадана, не имеющий права управления транспортным средством, - рассказал Владислав Клепцов, старший инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД РФ по Магаданской области.

Кадры погони вызвали резонанс в соцсетях. Большинство пользователей осуждает поступок парня и отпускает язвительные шутки.

- В Магадане снимают «Форсаж»? - пишут комментаторы.

- Когда набрал в «ГТА» пять звезд.

- Он несколько столкновений чуть не совершил!

На парня завели сразу 11 административных дел. Четыре - за проезд на красный, три - за выезд на «встречку», два - за нарушение требований дорожных знаков и разметки, по одному - за управление транспортным средством без прав и страховки. К делу подключена комиссия по делам несовершеннолетних. Лихачу грозит крупный штраф в районе 50 тысяч рублей. Возможно, парень не сможет получить водительские права в ближайшие несколько лет.