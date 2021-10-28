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Общество28 октября 2021 13:15

Андрей Веретенников: «В Хабаровском крае новогодние корпоративы пройдут по-новому»

С 20 ноября для посетителей общепита введут QR-коды
Матвей МОРОЗОВ
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Андрей Веретенников, Заместитель Председателя Совета по предпринимательству, председатель правления ассоциации рестораторов Хабаровского края

Андрей Веретенников, Заместитель Председателя Совета по предпринимательству, председатель правления ассоциации рестораторов Хабаровского края

Фото: Сергей ПЯТКОВ

С 1 ноября 2021 года для посещения культурных и спортивных массовых мероприятий необходимо предъявлять персональный QR-код, выдаваемый при получении финальной дозы вакцины. С 20 ноября без него нельзя будет заселиться в гостиницу и хостел, а также посещать заведения общепита. О том, как нововведения отразятся на хабаровчанах, и что ждет индустрию общественного питания, рассказал заместитель председателя совета по предпринимательству, председатель правления ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников.

- С 20 ноября войти в ресторан без проверки температуры и QR-кода не сможет ни сотрудник, ни посетитель, ни даже управляющий, - рассказал гость эфира. - Хочу заметить, что с нашей вакциной пускают даже в другие страны, что определенно является гарантом качества, поэтому в прививке нет ничего страшного.

Также Андрей Николаевич напомнил, что с 26 октября все заведения могут работать с 6:00 до 23:00, и ночью рестораны, клубы и прочие общественные заведения осуществлять трудовую деятельность не имеют права.

- Что касается корпоративов в ноябре и декабре, то ограничения на общественные мероприятия коснутся и их, - заявил эксперт. - Если в кратчайшие сроки мы не сможем понизить количество заболевших и смертность, то Нового года не будет.

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