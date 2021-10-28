Молодые семьи смогут взять дальневосточную ипотеку на вторичном рынке

Ранее программа распространялась только на новостройки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Программа дальневосточной ипотеки распространится и на вторичное жилье в 34 моногородах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Ранее программа распространялась только на новостройки. Нововведение поможет 2,6 тысячи семей улучшить свои жилищные условия.

Постановление об этом на днях подписал Михаил Мишустин, Председатель Правительства РФ. В своем вступительном слове на заседании ведомства он прокомментировал это решение.

- Правительство скорректировало условия программы «Дальневосточная ипотека». Теперь молодые семьи смогут приобретать жилье на выгодных условиях не только в новостройках, но и на вторичном рынке. Это важное изменение для жителей малонаселенных территорий, где ничего нового не строится. Поэтому и взять дешевый кредит невозможно. Новое постановление должно решить эту проблему, - сообщил Михаил Мишустин.

Согласно условиям программы, ставка по дальневосточной ипотеке составляет 2%. Она доступна молодым семьям до 35 лет или родителям-одиночкам, воспитывающим ребенка в возрасте до 18 лет.

- Также подписано постановление о внесении изменений в программу льготной ипотеки. Согласно документу, теперь можно купить или построить частный дом по ставке 7%. Получить дешевый заем можно будет до 1 июля 2022 года. Общая сумма займов превысит 30 миллиардов рублей, - отметили в правительстве.

Государство при этом помогает полностью или частично погасить ипотеку родителям, воспитывающим трех и более детей, при условии, что самый младший ребенок родился после 1 января 2019 года. Каждая такая семья сможет получить 450 тысяч рублей.