Мать бросила умирать от голода: считавшийся погибшим амурский тигренок найден в Хабаровском крае

Фотографию полосатого новичка сравнили со снимками без вести пропавших трех котят Златы Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Дикая природа - суровый мир, в котором могут выжить только сильнейшие животные. Сострадание и жалость здесь отключены даже у матерей, которые в силу разных причин вынуждены бросать своих детей. Так поступила тигрица Злата, оставив трех своих котят одних в огромной тайге.

ГОЛОДНАЯ ВЕСНА

Весной 2020 года Злата принесла второе потомство в Большехехцирском заповеднике. Тигрица отметилась с тремя котятами, но спустя около десяти месяцев малыши пропали, а самка закрутила новый роман. Следов подрастающих хищников специалисты не нашли, основной версией их исчезновения стала гибель от голода.

Дело в том, что весна 2021-го стала катастрофической для редких тигров. В Хабаровском крае бушевала африканская чума свиней, которая массово косила кабанов. Дикие свиньи составляют большую часть рациона амурских тигров на Хехцире. Их мясо лучше всего подходит для котят. Еды не хватало взрослым особям, о малышах заботились в последний момент.

ЖИВУЧИЙ

Во второй половине октября ученые отправились в отдаленные уголки заповедника. Полученные материалы с фотоловушек поразили специалистов: в тайге объявился тигр, который резко отличался узором полос от нового потомства Одыра и Златы. Сравнение снимков неизвестного кота с фото других сородичей также не дало результатов.

Тогда специалисты решили проверить одну теорию. Фотографию полосатого новичка сравнили со снимками без вести пропавших трех котят Златы. Удивлению не было предела: рисунок пришельца полностью совпал с полосками на шкуре одного из исчезнувших малышей, которых считали погибшими.

- Считается, что тигрица воспитывает тигрят до возраста 20-22 месяцев, после чего молодые животные начинают самостоятельную жизнь. Поэтому этот случай в своем роде уникален, потому как Злата оставила тигрят в возрасте примерно 10 месяцев отроду. Но, несмотря ни на что, один из них выжил в тяжелейших условиях бескормицы, проявив по-настоящему кошачью живучесть, превратившись в красивого, полного сил и энергии зверя, - рассказал Константин Шайдуров, сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Определить пол молодого хищника пока не удалось, но это вопрос времени. За волю к жизни специалисты окрестили тигра Живучий. Что касается его братьев и сестер, то, как рассказали «КП» в заповеднике, надежда на то, что они выжили, возросла.