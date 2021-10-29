Вдохновляющий мультик о пекаре-моряке создают аниматоры из Комсомольска и Хабаровска для всероссийского фестиваля

Обложка мультфильма. Фото: Digital Art Studio «Зеленые камнеежки»

Первая хабаровская анимационная студия «Мечталет» решила помочь своим коллегам из Комсомольска-на-Амуре в производстве короткометражного мультфильма «В погоне за мечтой», который они собираются отправить на XXVII Открытый российский фестиваль анимационного кино. Он состоится в Суздале с 16 по 21 марта 2022 года.

Мультфильм разрабатывает студия «Зеленые камнеежки», которую открыла год назад группа аниматоров-самоучек. Причем в команде пять девушек и всего один парень. Помимо анимации ребята проводят мастер-классы и лекции по цифровому рисунку, скетчингу. А также создают настольные игры и комиксы.

Персонажи. Фото: Digital Art Studio «Зеленые камнеежки»

Короткометражка «В погоне за мечтой» сейчас находится на ранней стадии производства, но работа над ней кипит интенсивная благодаря помощи «Мечталета». Времени, чтобы подать заявку, остается не так много - уже 15-16 декабря уже дедлайн. Но комсомольские аниматоры оптимистично заверяют, что все успеют, так как работают с профессионалами.

- Студия «Мечталет» вышла на нас, потому что мы активно продвигаем себя в соцсетях. Ребята ищут аниматоров по всему Дальнему Востоку, чтобы развивать местную анимацию. Хабаровчане предложили нам сотрудничество в формате обучения и создания авторского проекта, который затем отправится на фестивали. Им как раз и стала короткометражка «В погоне за мечтой». Мультфильм мы делаем уже две недели, разработка находится на ранней стадии. В настоящий момент идет работа над черновым аниматиком, сценарием, раскадровкой, концептами персонажей и сценарием, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Бондаренко, художественный руководитель Digital Art Studio «Зеленые камнеежки».

Концепт-арт. Фото: Digital Art Studio «Зеленые камнеежки»

Короткометражка будет длиться около трех минут и расскажет историю обычного пекаря, который в душе мечтает стать отважным моряком. А затем он видит сон о своем морском путешествии и после этого решается отправиться в непредсказуемое приключение. Мультфильм создается в технике классической покадровой 2D-анимации. Над проектом работает команда из шести человек.

- Ребята из «Мечталета» активно помогают нам профессиональными советами, предоставляют материалы, а также проводят с нашей командой регулярные онлайн-занятия. Кроме того, хабаровчане помогут нам с озвучкой и постпродакшеном. Мы за это ничего не платим, все сотрудничество происходит в рамках государственного гранта, - добавила Анастасия Бондаренко.

Раскадровка. Фото: Digital Art Studio «Зеленые камнеежки»

Помимо фестивального проекта «В погоне за мечтой», студия готовится выпустить свой первый полнометражный мультфильм, который основан на книге комсомольского писателя Эдгарда Зайцева «Сказка про Федота-Идиота и Ивана-Дурака». А также ребята выиграли два гранта - на создание короткометражки по нанайским легендам Хабаровского края и школы комиксов.

Кадр из мультфильма. Фото: Digital Art Studio «Зеленые камнеежки»

СПРАВКА «КП»

Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале существует с 1996 года. На него принимаются работы профессиональных мультипликаторов из России, Белоруссии, а также граждан этих государств, работающих в других странах. Неизменный гендиректор фестиваля Александр Герасимов - генеральный директор кинокомпании «Мастер-фильм», председатель Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России, а также один из продюсеров анимационного сериала «Смешарики».