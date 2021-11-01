QR-коды заработали в Хабаровском крае: где могут потребовать

Очередная волна коронавируса зверствует в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередная волна коронавируса зверствует в Хабаровском крае. Каждый день опасной инфекцией заражаются более 400 человек, увеличивается число «тяжелых» пациентов. Чтобы остановить распространение ковида, в регионе ввели дополнительные жесткие карантинные меры.

QR-КОДЫ

С 1 ноября в Хабаровском крае ввели QR-коды. Напомним, что получить их могут те, кто прошел полный цикл вакцинации против коронавируса, официально переболел ковидом в течение последних шести месяцев или получил отрицательный ПЦР-тест в лаборатории, которая передает данные в спецреестр. Найти QR-код можно на «Госуслугах», если нет или не подтверждена учетная запись, то необходимо обратиться в МФЦ.

QR-код с 1 ноября могут потребовать:

- в кинотеатрах, театрах, филармонии, Домах культуры;

- в ночных клубах;

- на официальных физкультурных мероприятиях;

- на профессиональных соревнованиях по футболу или хоккею;

- на публичных слушаниях органов местного самоуправления.

QR-код с 20 ноября могут потребовать:

- в кафе, барах, ресторанах и караоке;

- при заселении в гостиницу или хостел;

- в фитнес-центрах, бассейнах, спортзалах.

Вместо QR-кода можно предъявить справку о вакцинации или перенесенном в последние полгода ковиде. Вместе со справкой или кодом требуется показать паспорт.

Тем, у кого есть медотвод от прививки, вместе с заключением врача необходимо предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

АНТИКОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В Хабаровском крае полностью отменили проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных, спортивных мероприятий. Также под запрет попали выставочные, просветительские, рекламные, а также публичные массовые события.

Кинотеатрам, филармониям, театрам, циркам, фитнес-клубам, бассейнам и другим спортивным учреждениям разрешили работать с заполняемостью не более 50 процентов. На профессиональные соревнования по футболу и хоккею смогут попасть около 500 человек.

С 30 октября по 7 ноября закрываются детские игровые центры, комнаты и аттракционы в закрытых помещениях.

Работа ночных клубов, баров, ресторанов, кафе и других заведений общепита ограничена - они должны быть закрыты с 23:00 до 6:00 утра.

Усилен контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.