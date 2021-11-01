QR-коды и масочный режим в Хабаровске: пускают ли в торговые центры и кинотеатры

Пока попасть в торговые центры можно, не предъявляя заветный код Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 ноября в Хабаровском крае усилены противоэпидемиологические меры. У многих в головах возникает путаница. Можно ли попасть в магазин без QR-кода? А к стоматологу? Что делать непривитым? Ответы на эти и другие вопросы искал корреспондент «КП-Хабаровск».

Первым на пути оказался торговый центр «Большая медведица». Объявлений об обязательных QR-кодах на входе нет. Однако внутри посетителей встречает охранник и вежливо просит надеть маску. Наверняка многие обратили внимание на то, что в последнее время на это ограничение порой смотрели сквозь пальцев.

Но пандемия у нас длится уже не первый год, маски с собой есть почти у всех. Поэтому посетители ТЦ подчиняются требованиям охранников, хотя и с неохотой. Но никто не возмущается. Но, миновав охранника, посетители стягивают маски на подбородок.

- Начиная с 30 октября, мы обязаны усилить контроль: ношение масок теперь снова обязательно, хотя ранее было послабление, - рассказывает «КП» охранник ТЦ «Большая медведица». – Указаний насчет проверки QR-кодов нам пока не поступало.

Масочный режим ужесточился и в общественных местах. Например, в поликлиниках и небольших магазинах.

ГДЕ ВСЕ-ТАКИ НЕОБХОДИМ QR-КОД?

Итак, на сегодняшний день он может понадобиться только при посещении учреждений культуры: театров, кинотеатров, филармонии, домов культуры и цирка.

В «Гиганте» QR-коды стали обязательными для посетителей кинозала. Фото: Ольга Замятина

Как это организовано, мы проверили на примере кинотеатра «Гигант».

Итак, вход в холл свободный, проверяющих не видно. Можно спокойно попасть внутрь, чтобы перекусить и выпить кофе. Объявление о необходимости QR-кода удалось обнаружить только на кассе. Оказывается, код необходим только для входа в сам зал, его проверяют те же сотрудники, что проверяют билеты.

- Никаких специальных устройств не требуется, - рассказывает Анна Борисова, сотрудник кинотеатра «Гигант». – Мы работаем со своими смартфонами. Считываем QR-код, он отправляет нас на портал «Госуслуг»: там мы видим дату рождения, инициалы, часть номера паспорта и номер прививочного сертификата.

Как рассказывают сотрудники, посетители относятся к нововведениям лояльно, хоть и немного настороженно.

- С поддельными или нечитаемыми кодами мы не сталкивались, но было несколько посетителей, у которых не было кода. Конечно, они были расстроены тем, что не смогут попасть на сеанс, но никаких конфликтных ситуаций у нас пока не было.

Код можно считать при помощи обычного смартфона. Так и поступают сотрудники кинотеатра Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Впрочем, сегодня эта система действует первый день, так что возможно, все интересные случаи еще впереди.

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

Мы обошли несколько заведений общественного питания. Пока там принимают посетителей, независимо от того, есть ли у них заветный код. Правда, продлится такая вольница недолго. Уже начиная с 20 ноября кафе, рестораны и караоке-клубы перестанут принимать невакцинированных посетителей.

Также QR-код будут требовать при заселении в гостиницы и хостелы и при посещении спортклубов, фитнес-центров и бассейнов. Торговые центры и магазины пока продолжат принимать посетителей, независимо от наличия вакцины или статуса переболевшего.

Напомним также, что в крае усилены и другие противоэпидемические меры. Для неработающих и не вакцинированных жителей края старше 60 лет объявлена самоизоляция. Заполняемость культурных и спортивных учреждений не должна превышать 50%, а массовые мероприятия отменены до особого распоряжения.