Михаил Дегтярев: «Прошу усилить контроль за температурным режимом в жилых помещениях»

Проблем с отоплением в 2021 году в Хабаровском крае нет Фото: Правительство Хабаровского края

На «Бирже губернаторов России», которую проводит агентство «ПолитБрокер», Михаил Дегтярев вошел в первую десятку руководителей регионов по итогам октября. Его рейтинг показал, как и в сентябре, значительный рост. Но если в первый осенний месяц это было связано с уверенной победой на выборах, то к началу ноября увеличение показателя популярности дало другое. А именно - своевременный старт отопительного сезона 1 сентября и отсутствие потрясений в этой области. 13 октября было запущено 100% котельных региона. Всего их 435. На фоне Владивостока, где на начало ноября шестая часть домов стоит без отопления, и сроков подключения никто не называет, это показатель, прежде всего, гражданской ответственности власти. Михаил Дегтярев и сам об этом говорит.

- Отопительный сезон - наша сфера ответственности. Поэтому прошу усилить контроль за работой ресурсоснабжающих организаций, управляющий компаний, за температурным режимом в жилых помещениях, на социальных объектах. Жителям региона должны предоставляться качественные услуги. Это очень важный вопрос, который также касается здоровья людей, - подчеркнул губернатор в обращении к главам муниципалитетов и профильным организациям.

Мы повторяем картину прошлого года, когда, тогда еще врио Дегтярев, контролировал подачу тепла в дома чуть ли не в ручном режиме. Его система выстраивания отношений с компаниями ЖКХ и изучение проблем на месте во время поездок по всему краю дали повторяющийся эффект: подготовка жилфонда к отопительному периоду 2021-2022 годов прошла без сучка и задоринки. Промыли все системы отопления, подготовили элеваторные узлы, довели до ума внутридомовые инженерные системы и кровли, где это необходимо, восстановили тепловые контуры зданий. Текущие проблемы выявили летом и к октябрю их решили. Все паспорта готовности получены.

То же самое с северным завозом - в срок и в полной мере. Он закончился 20 октября. Запас на шесть-семь недель сейчас имеют северные территории. То же касается центральных и южных районов края.

- Все объекты теплоснабжения, находящиеся в краевой собственности, запущены в работу. Завоз топлива на котельные осуществляется в соответствии с графиком. Рисков в прохождении текущего отопительного сезона в Хабаровском крае не выявлено, - отметили в министерстве ЖКХ края.

Не последнюю роль в стабильном, без потрясений, вхождении в зимний сезон играет введенная Дегтяревым персональная ответственность руководителей профильных ведомств и глав районов. Каждый чиновник на территории понимает, что в случае недоработок глава региона будет лично с них спрашивать о причинах подобного положения дел, с последствиями вплоть до увольнения.