Прилетела из Бельгии: в Магадане приземлилась 19-летняя летчица на «Акуле»

Заре Резерфорд всего 19 лет Фото: Социальные сети

Самая молодая летчица в мире, 19-летняя Зара Резерфорд прилетела в Магадан. В планах у девушки совершить кругосветное путешествие и войти в книгу рекордов Гиннеса. Зара хочет стать самой молодой женщиной в истории, которая облетит весь мир одна на небольшом самолете.

- Всем привет! Я в России. Здесь довольно холодно, минус 20 с чем-то градусов. Я больше не чувствую свои пальцы. Но да, я это сделала. Преодолела Берингов пролив, - рассказала своим подписчикам Зара Резерфорд.

Первым городом России, который посетила Зара стал холодный Анадырь в Чукотском автономном округе. Оттуда девушка отправилась в Магадан. В планах у нее посещение Владивостока и Хабаровска. Как сообщили официальные представители Зары, в Хабаровск девушка прилетит 4 ноября. Летчица проведет встречу в Центре патриотического воспитания Хабаровска. Время пока уточняется.

- Я так счастлива быть над Тихим океаном и во второй половине мира. Первый кусочек полета был более сложным, несколько снежных ливней здесь и там, чтобы уклониться, немного низких облаков, но ничего серьезного. Позже было потрясающее голубое небо всю дорогу! – написала на своей странице Зара Резерфорд.

Путешествие Зары началось 18 августа в Бельгии. Девушка летит на «Акуле» - одном из самых скоростных ультралегких самолетов в мире, специально подготовленном для такого длительного путешествия. Ее маршрут и график могут меняться в связи с погодными условиями либо по техническим причинам, их всегда можно проверить на сайте Зары.