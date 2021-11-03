Африканские ежики, полосатый хамелеон и другие редкие зверушки: каких экзотических питомцев продают в Хабаровске

Экзотических животных предлагают как частники, так и зоомагазины Фото: Алексей ФОКИН

В Хабаровске много объявлений о продаже или передаче в добрые руки домашних питомцев. В основном это обычные кошки, собаки, на крайний случай хомячки или крысы. Но есть те, кому хочется экзотики, и для них тоже есть множество необычных вариантов.

Экзотических зверьков и насекомых предлагают как зоомагазины, так и люди в частных объявлениях в сети. «Комсомольская правда» - Хабаровск» представляет подборку необычных вариантов.

Бородатая агама. Фото: доска объявлений в интернете

Например, на одной из площадок за пять тысяч рублей можно приобрести детенышей бородатых агам - это такие ящерицы родом из Австралии. Их так назвали из-за характерного шейного мешка, который в моменты опасности или брачного заигрывания раздувается и темнеет. В неволе эти рептилии живут по 20-25 лет, за ними нетрудно ухаживать, главное создать комфортные условия в просторном террариуме. Как пишет продавец Лариса - малыши вырастут яркими драконами.

Кивсяки. Фото: доска объявлений в интернете

А теперь от рептилий перейдем к членистоногим. Для любителей оных частник на другой площадке продает разнополую группу из пяти кивсяк - это такие многоножки. Продавец отдает всех сразу за две тысячи рублей и в подарок отдает небольшой контейнер с мхом и опадом внутри. Исторический факт - кивсяк впервые описал английский зоолог Уильям Линч в 1814 году. Живут двупарные многоножки в умеренных широтах.

Йеменский хамелеон. Фото: паблик зоомагазина в ВК

Есть в нашем городе и специализированный магазин экзотических животных, который в основном предлагает змей, ящериц и пауков. А также занимается передержкой и арендой для фотосессий. Один из самых необычных и, как указано у них на сайте, сложных в содержании видов - это йеменский хамелеон. Это яркое и крупное животное. Взрослые особи достигают в длину от 35 до 60 сантиметров, в зависимости от пола. Молодые хамелеоны сначала буквально «зеленые», но взрослея, они становятся полосатыми. А самки могут менять цвет во время беременности или стресса. Стоят такие питомцы 3500 рублей.

Карликовые африканские ежи. Фото: доска объявлений в интернете

Также на просторах интернета в Хабаровске продаются и ежики. Только не обычные, а африканские карликовые. Причем цена на них разнится от трех до шести тысяч рублей. Африканские ежи выведены специально для домашнего содержания. Судя по описанию на объявлениях, они игривы как котята, узнают хозяина по голосу и запаху, а еще не вызывают аллергии. Питаются насекомыми, яйцами, отварной куриной грудкой, фруктами и даже сухим кошачьим или собачим кормом. В домашних условиях живут в среднем шесть лет.

Красный маисовый полоз. Фото: доска объявлений в интернете

Есть в Хабаровске предложение для состоятельных любителей змей. С первого ноября на «Авито» появилось объявление о продаже самки красного маисового полоза за 15 тысяч рублей! Продавец готов отправить змея и в другие города. Маисовые полозы не ядовиты и распространены в Северной Америке, их охотно приобретают себе в частные коллекции любители рептилий по всему миру.