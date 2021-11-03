Михаил Дегтярев: «Мы увеличиваем мощности по авиастроению»

Министр промышленности и торговли Хабаровского края Игорь Фомин: "«Байкал» - это целый цифровой кластер" Фото: Максим МОЛОТОВ

Сегодня, 3 ноября, министр промышленности и торговли Хабаровского края Игорь Фомин презентовал проект производства новейших легких многоцелевых самолетов «Байкал». Его планируют запустить в Комсомольске-на-Амуре. Новый завод появится в районе Дземги, вблизи цеха сборки самолетов Sukhoi Superjet 100. Площадка будет называться «Амур», и входить она будет в преференциальную зону ТОР «Комсомольск». Для этого границы зоны расширят.

О планах по созданию в крае нового авиапроизводства глава региона сказал на собрании в день 83-летия края.

- Хабаровский край планирует увеличить свою мощность по авиастроению, расширив линейку гражданской авиации до малой авиации - самолетов типа «Байкал». Мы не останавливаемся на достигнутом, а приумножаем его. И не боимся, при поддержке федерального центра, браться за решение самых сложных вопросов, - подчеркнул губернатор Михаил Дегтярев.

Что будет включать в себя новый завод, и какие выгоды это принесет региону?

Как рассказал министр промышленности и торговли Хабаровского края Игорь Фомин, на площадке создадут корпус агрегатной и окончательной сборки и центр технического обслуживания. Это, безусловно, потребует новых специалистов. Поэтому будет производиться набор персонала и обучение молодежи. Фомин подчеркнул, что перетягивать спецов с имеющихся авиационных производств Комсомольска не будут. Построят также склад авиационно-технического имущества и центр технического обслуживания и ремонта. Всего проект «Байкал» будет включать больше 200 новых рабочих мест.

- По сути, «Байкал» - это целый цифровой кластер, создаваемый на территории Хабаровского края. Он позволит закрепить здесь молодых людей и создать привлекательность для инженерных и рабочих специальностей. Будет построен учебный центр. А еще - центр роботизации, где будет вестись разработка беспилотных версий самолетов «Байкал» и легкомоторного Т-500. Также в планах - центр подготовки к соревнованиям во Всероссийском конкурсе кадров для цифровой промышленности «Кибердром». И это уже стратегическая линия, ведь в Комсомольске-на-Амуре есть инженерная школа, где будущих профессионалов авиационного инжиниринга готовят буквально со школьной скамьи, - рассказал Игорь Фомин.

Степень готовности предполагаемой площадки для размещения нового производства в Городе юности уже оценили руководители краевых ведомств. В выездном совещании приняли участие зампредседателя правительства края Виктор Калашников и министр промышленности и торговли Игорь Фомин. К ним также присоединились представители администрации города, руководители авиационных предприятий и ТОР «Комсомольск».

- Близость к крупнейшим авиационным предприятиям позволит решить вопросы подключения к необходимой транспортной и коммунальной инфраструктуры. Есть возможность присоединения к рулежной дорожке летного поля аэродрома Дземги. Также необходимо разработать план вывода территории из зоны подтопления, - прокомментировал руководитель краевого минпромторга Игорь Фомин.

Когда заработает производство? Запуск самолетов ЛМС-901 «Байкал» в серию планируется начать с 2024 года. Проект будет реализовываться в рамках долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

Надо сказать, что Хабаровский край неспроста был выбран регионом размещения производства «Байкала». За это боролись несколько субъектов Дальнего Востока. Но победили мы. По двум причинам. Во-первых, в крае находится промышленная столица восточной части страны - Комсомольск-на-Амуре. И «заточена» она как раз под авиастроение. Во-вторых, губернатор Михаил Дегтярев обладает среди коллег по должности большей «весомостью». В том числе лоббистской. Ему доверяют, он не провалил ни одного плана, к тому же глава региона не занимается «латанием дыр», а мыслит и действует истинно стратегически.

К сведению. ЛМС «Байкал» - это новый российский легкий многоцелевой однодвигательный самолет. Разработан конструкторским бюро «Байкал Инжиниринг» - дочерней структурой Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) при поддержке Минпромторга России в рамках государственной программы «Развитие авиационной промышленности». «Байкал» заменит устаревшие самолеты Ан-2. По сравнению со своим предшественником он будет обладать меньшими габаритами, более высокой скоростью и дальностью полета. Презентация опытного образца самолета состоялась в июле этого года на 15-м Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2021».