В Хабаровском крае подростки жестоко избили ребенка
Фото: Социальные сети
В Хабаровском крае подростки жестоко избили сверстника. Издевательства над мальчиком они засняли на видео, и то моментально попало в Сеть.
В соответствие с требованием закона «Комсомолка» не может публиковать настолько жестокие кадры. Поясним лишь, что в роликах малолетние изверги удерживают свою жертву и наносят хорошо поставленные удары в голову, сопровождая это все потоком нецензурщины под плач мальчика.
На видео обратило свое внимание объединение «Амур. Поиск». Как выяснилось, его руководитель в курсе этой истории.
— Один из подростков учится в школе самбо. Тренер знает обо всем этом. И в школе знают. Подросток, которого били, постоянно подвергается систематическому насилию и унижению в школе. Я не знаю, почему молчит мама. Возможно, это кому-то выгодно. Надеюсь, правоохранительные органы обратят внимание на ситуацию, — говорит Сергей Савельев.
Он отметил, что парню-спортсмену все сходит с рук из-за того, что он успешно участвует в соревнованиях и приносит награды.
«Комсомолка» обратилась за комментариями к детскому омбудсмену края Виктории Трегубенко. Она подтвердила, что в полиции занимаются изучением ситуации.
— Правоохранители всех найдут и применять меры воздействия, — сказал она.
В силовых ведомствах произошедшее пока не комментируют.
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