В Хабаровском крае подростки жестоко избили ребенка Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае подростки жестоко избили сверстника. Издевательства над мальчиком они засняли на видео, и то моментально попало в Сеть.

В соответствие с требованием закона «Комсомолка» не может публиковать настолько жестокие кадры. Поясним лишь, что в роликах малолетние изверги удерживают свою жертву и наносят хорошо поставленные удары в голову, сопровождая это все потоком нецензурщины под плач мальчика.

На видео обратило свое внимание объединение «Амур. Поиск». Как выяснилось, его руководитель в курсе этой истории.

— Один из подростков учится в школе самбо. Тренер знает обо всем этом. И в школе знают. Подросток, которого били, постоянно подвергается систематическому насилию и унижению в школе. Я не знаю, почему молчит мама. Возможно, это кому-то выгодно. Надеюсь, правоохранительные органы обратят внимание на ситуацию, — говорит Сергей Савельев.

Он отметил, что парню-спортсмену все сходит с рук из-за того, что он успешно участвует в соревнованиях и приносит награды.

«Комсомолка» обратилась за комментариями к детскому омбудсмену края Виктории Трегубенко. Она подтвердила, что в полиции занимаются изучением ситуации.

— Правоохранители всех найдут и применять меры воздействия, — сказал она.

В силовых ведомствах произошедшее пока не комментируют.

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