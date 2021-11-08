«С днем жестянщика»: снегопад на Колыме спровоцировал множество ДТП

Многие водители в Магадане не смогли справиться с управлением. Фото: @km.kaze Фото: Социальные сети

Сильные осадки, а также наледь под снегом стали причиной огромного количества ДТП в Магадане. Пользователи соцсетей уже выложили множество снимков и видеозаписей с неловкими авариями. Главная проблема в том, что даже самые опытные водители при такой погоде попросту не смогли совладать со своими машинами. У всех автомобилей будто попросту отказали тормоза.

НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ?

Минусовые температуры установились в Магаданской области уже давно, а вот с осадками в этом году оказалось негусто. Снег хоть и выпал еще в начале осени, но надолго не задержался.

ДТП происходили на самых трудных участках дорог. Фото: @km.kaze Фото: Социальные сети

- Если смотреть по суткам, с утра 7 до утра 8-го ноября, в Магадане выпало 16 миллиметров осадков - это примерно декадная норма, - сообщили «КП» - Хабаровск» в ФГБУ «Колымское УГМС». – Для пешеходов, например, это только удобнее. Была наледь, на нее выпал мокрый снег, а поверх - более сухой. То есть тротуары стали более проходимы. Что касается дорог, то, понятное дело, машины быстро сносят слой снега, оставляя небольшое количество, от которого становится еще более скользко. Но тут уже вопросы к дорожным службам. Уже во вторник и среду, 9-10 ноября, в Магадане осадки не ожидаются.

«КОЗЛЯЧИЙ СПУСК»

Прошедшие осадки спровоцировали множество мелких, зачастую курьезных ДТП. Автомобиль накатом догоняли другие авто, собирая целые «колонны». Пользователи соцсетей выложили множество фото и видео. Комментаторы тоже не остались в стороне. Большая часть комментариев шутливая: «С первым снегом», «С днем жестянщика» и так далее. Но есть и более серьезные.

Машины заносило буквально на ровном месте. Фото: @km.kaze

- Никогда не понимал необходимость таких маневров. Можно же потратить лишние минуты и объехать подобные спуски. Каждый год одно и то же, - написал пользователь соцсетей.

- Думают, самые умные и опытные. Но природу не обмануть и силу притяжения не отвергнуть, - добавил комментатор.

- Козлячий спуск. Все про него знают, все с самого верха ползут медленнее улиток, зная, что потащит. Но все равно бьются. Спуск нужно сделать главным, в голове водителей, что едут по Колымской. Потому что внизу едут и, бывает, не учитывают, что сверху машина спускается и скорей всего не остановится. Это как с конечной Пионерного на Речную спуск, тоже козлячий, на дорогу выкидывает. Тоже там, несмотря на то, что главная Речная, все равно водители будьте аккуратны и отказывайтесь от преимущества в пользу безопасности. Так же, как и на этом спуске на звезде. Пропускайте, пожалуйста, тех, кто спускается. Он не остановится, - констатировал местный житель.

Также комментаторы утверждают, что в таких погодных условиях (наледь под снегом), никакая зимняя или шипованная резина не поможет. Остается только объезжать опасные спуски стороной, быть внимательнее и ждать, когда дорожные службы обработают дороги.