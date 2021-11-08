«Запрещается бегать перед статуей Ким Чен Ира»: студент-дальневосточник рассказал о жизни в северокорейском лагере

Лагерь «Сондовон» был построен в 1960-х годах в городе Вонсан. Фото предоставлено героем публикации

Северная Корея стала настоящим феноменом в современном мире скоростного интернета и бешеных скоростей. От прочих социалистических стран XXI века КНДР отличается закрытым доступом в государство и тоталитарным режимом власти.

Про Страну утренней свежести ходит много мифов и страхов: про атомное оружие, бесчеловечные условия для населения, абсурдные ограничения и законы, трудовые лагеря и многое другое.

Вадим Гордополов - нынешний студент ДВФУ, учится на втором курсе на кафедре Истории России и АТР, сам родом с Алтая. В 2019 году, в 16 лет он посетил Сондовонский детский международный лагерь. О своем опыте парень рассказал «Комсомольской правде» в Хабаровске».

Бассейн в аквапарке. Фото предоставлено героем публикации

ПОМОГ КОМСОМОЛ

Путешествия в Северную Корею не случилось бы без Комсомола. Владимир вступил в него в 2018 году и был активным его членом.

- Однажды председатель увидела мое рвение и предложила мне в начале 2019 года стать модератором группы в ВК по Северной Корее. Я старался делать качественный контент, для чего читал много литературы по теме. Также мы часто собирались с другими комсомольцами, обсуждали информацию. Группа росла и развивалась, и уже в феврале мне предложили съездить в КНДР. С меня нужна была только оплата, остальное брал на себя Комсомол. Меня должны были прикрепить к молодежным организациям Владивостока, которые каждый год в конце июля - начале августа посещают КНДР, в частности и Сондовонский детский лагерь, - рассказал «КП» - Хабаровск» Вадим Гордополов.

Но, по словам парня, все пошло наперекосяк с самого начала. Позже выяснилось, что несовершеннолетние не могут попасть за границу без доверенности. Такую роль взял на себя руководитель одной из детских групп.

- Мама оформила доверенность и отправила документ почтой, но я на три дня застрял во Владивостоке. Товарищи из Комсомола помогли мне найти хостел, довезли меня до него, объяснили систему проезда по городу. Все выходные я катался по Владивостоку. А в понедельник полетел в Корею, - добавил парень.

Холмы Страны утренней свежести. Фото предоставлено героем публикации

ГЛАВНОЕ - НЕ БЫТЬ АМЕРИКАНЦЕМ

Обычному человеку попасть в Северную Корею можно только в качестве туриста. Несмотря на политику изоляционизма, сделать это не так сложно, хотя и недешево. Также иностранцу нужно соблюдать ряд ограничений и правил поведения.

- Главное - не быть американцем! Их в КНДР не пускают. А так, чтобы попасть в страну, нужны деньги, загранпаспорт и желание. Туристом туда поехать несложно, однако чересчур вспыльчивым и свободолюбивым людям в КНДР будет тяжеловато находиться. Так как туризм в Северной Корее весьма специфический. Например, с собой нельзя везти американскую литературу, русскую можно. Также у вас могут поверхностно проверить телефон при въезде. Кроме того, туристу нельзя бегать и шуметь перед статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, фотографировать военные объекты, открыто выражать свое недовольство, - рассказал Вадим.

Ходить без гида также нежелательно. И не только потому, что вас могут обвинить в шпионаже.

- Местные жители не знают ни русского, ни даже английского языка. А вы без карты в большом городе легко заблудитесь, - отмечает парень.

Во время пандемии въезд в КНДР для туристов закрыли, но уже по иным соображениям. Как только ковид ослабнет, Страна утренней свежести должна снова открыться для российских туристов.

Вид на аквапарк. Фото предоставлено героем публикации

АКВАПАРК, ЗООПАРК И 5D-КИНОТЕАТР - ПРО ЖИЗНЬ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ

Вадим Гордополов пробыл в КНДР с 28 июля по 7 августа. Большую часть времени парень провел на территории Сондовонского международного детского пионерского лагеря, который расположен на побережье Японского моря рядом с городом Вонсан. Работает учреждение круглый год. Смены длятся по 10 дней, между ними три дня перерыва. Всего лагерь одновременно может принять до тысячи пионеров. Лагерь «Сондовон» был построен в 1960-х годах, в 2014 учреждение реконструировали и открыли для отдыха детей и подростков со всего мира.

- Моей семье поездка обошлась в 100 тысяч рублей, но оно того стоило, я получил огромный багаж знаний, а также хорошо отдохнул. Мне это напомнило сборы, когда очень много событий впихано в один день. Вставали мы в шесть утра и за короткое время успевали сходить в другой конец лагеря на зарядку, вернуться, помыться, доспать, позавтракать, сходить на экскурсию. В лагере чего только нет - аквапарк, зоопарк, парк аттракционов, стадион, библиотека, компьютерный зал, зеркальный лабиринт и даже 5D-кинотеатр! - вспоминает Вадим Гордополов.

Каждый день в лагере проходили всевозможные спортивные конкурсы - от гребли до футбола, затем обед. После обеда ребят обычно отпускали на пляж, чтобы освежиться. Днем на улице находиться было невозможно - в помещении спасали только кондиционеры.

В плане коммуникации с местным населением тоже все оказалось не так просто. В основном Вадиму приходилось общаться со сверстниками из России и корейскими гидами.

Внутренние помещения напоминают ТЦ. Фото предоставлено героем публикации

- С корейскими детьми мне пообщаться не дали, да и, как я понял, они не знают русского языка. Общался с гидами, так как они активно интересовались Россией. Я пытался выведать больше об их жизни. На что они мне отвечали, что счастливы жить в такой стране. При этом у меня не возникало ощущения, что они врут или лукавят. Например, я спрашиваю про погоду и про жизнь, на что мне с одинаковым воодушевлением отвечают и о погоде, и о радио, которое нельзя выключать, только сделать тише. Заслуги ли это пропаганды, сказать сложно, - делится впечатлениями студент.

Также Вадима приятно удивило, что многие северокорейские дети отлично играют на музыкальных инструментах. Вадим сам играет на аккордеоне 11 лет, и когда он увидел технику исполнения 11-летнего ребенка, то очень поразился.

- Самое главное, что я ожидал увидеть лагерь уровня советского санатория, однако условия оказались более чем приемлемые. По крайней мере, мне все понравилось, другим ребятам было не так интересно, потому что они до этого были в Китае и в Южной Корее, и не привыкли к такому типу отдыха, - сообщил Вадим.

Спортивные игры. Фото предоставлено героем публикации

СВЯЗЬ ПО СПУТНИКОВОМУ ТЕЛЕФОНУ И ДРУГИЕ РЕАЛИИ

Главное неудобство КНДР в том, что страна закрыта как политически, так и информационно. В Северной Корее нет связи с мировым интернетом, что сильно сказывается на коммуникации с внешним миром.

- Минута разговора обходится в доллар по спутниковому телефону. Моя мама, когда это узнала, чуть с ума с ума сошла - такой был стресс, - вспоминает Вадим Гордополов.

Из прочих особенностей Северной Кореи Вадиму запомнилось, что на улицах мало машин, и в основном жители передвигаются на велосипедах или общественном транспорте. Также нашего соотечественника удивило, что после 22:00 отключается электричество. На дорогах функцию светофоров выполняют регулировщики. Сами дороги состоят из плит, а не асфальта.

ПРО МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

По поводу разнообразных мифов, которые сложились вокруг Северной Кореи, Вадим затруднился что-либо ответить.

- К сожалению, я не могу их ни подтвердить, ни опровергнуть. Многое от меня осталось скрытым. Например, пока я три дня торчал во Владивостоке, ребята в это время ездили по столице и могли что-то приметить. А я успел только в боулинг сходить, также нас покатали по Пхеньяну в конце смены. Также я успел побывать на площади Ким Ир Сена, возле монумента Чучхе. За исключением некоторых особенностей, я не увидел ничего такого, что меня могло смутить. Вполне возможно, что от нас действительно специально многое скрывали. Но если соблюдать рамки приличия и опустить, что вокруг тебя корейцы, где кроме гидов никто не знает даже английского, то и не скажешь, что это Северная Корея, - сообщает парень.

Вид на Пхеньян. Фото предоставлено героем публикации

По словам Вадима, в этом путешествии было очень много маленьких эпизодов, из которых как раз и формируется представление о стране. Парень все же считает, что пока не понял Северную Корею и обязательно съездит туда еще раз. В лагерь уже, конечно, попасть не получится.

В следующий раз Вадим хочет посетить определенные места КНДР и иметь с собой больше денег, так как в 2019 году Вадима отправили всего с 20 долларами в кармане. Восемь из которых забрали штрафы за проделки соседей, еще восемь он потратил на книги, два - на сувениры, и еще два ушли на общую фотографию.