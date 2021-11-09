Александр Никитин: «Нарушителей навигации в Хабаровском крае спасали на вертолете»

Александр Никитин, госинспектор инспекторского отделения ГИМС по Хабаровскому району Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Фото: Сергей ПЯТКОВ

В этом году навигация на Амуре завершилась 1 ноября. Это значит, что выход на воду маломерных судов под запретом. Как сообщил Александр Никитин, госинспектор инспекторского отделения ГИМС по Хабаровскому району Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, не все соблюдают требования безопасности. Для нарушителей предусмотрен штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

- Воды становится мало, уровень реки падает. Сегодня транспортное средство смогло пройти в одном месте, а завтра уже там застрянет. Бывали случаи, что ветер усиливается, людям просто становится страшно. Начинают звонить в МЧС и просят о помощи. Несколько лет назад граждан пришлось спасать на вертолете. После закрытия навигации остаются дежурные суда, которые контролируют ситуацию. Ходим мы по всей нашей территории, зона охвата большая - от границ с Нанайским районом и до Китая. Но у нас помимо Амура есть реки Тунгуска, Урми, Кур. Туда тоже заходим. Бывает, сразу выходит два экипажа, каждый раз разные направления.

Александр Викторович рассказал, что в этом году была большая вода, она изменила русло за мостом. Если раньше судовой ход проходил ближе к левому берегу, то сейчас вплотную к правому, вдоль острова Заячьего шел. Раньше углубляли русло, чтобы большие суда могли безопасно проходить. Сейчас таких работ не проводят.