Ольга Борзова: «Артистизм гимнасток теперь будут оценивать четыре судьи»

Ольга Борзова, директор МАУ СШ «Олимпия», председатель Федерации художественной гимнастики Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

В 2008 году, в день празднования юбилея Хабаровска, город подарил детям современный спортивный комплекс «Олимпия», где и была открыта школа по художественной гимнастике. За 11 лет работы профессиональные тренеры взрастили сорок мастеров спорта. Воспитали победительницу международных соревнований в Лос-Анджелесе, несколько призеров всероссийских соревнований, чемпионок и победительниц первенств Дальнего Востока. А команды по групповым упражнениям на протяжении долгого времени берут первые места на региональных состязаниях. Как сообщила директор МАУ СШ «Олимпия», председатель Федерации художественной гимнастики Хабаровского края Ольга Борзова, заниматься дети начинают с четырех лет. Сначала занятия проходят в форме игры, и ребята начинают постепенно втягиваться в работу.

- Когда гимнастки показывают результаты на уровне сборной Хабаровского края, их отправляют выступать на региональные соревнования, там при всех лучших условиях есть возможность попасть в состав сборной Дальнего Востока и поехать на всероссийские соревнования, где можно выступать на одном помосте с ведущими гимнастками. Сейчас после Олимпийских игр поменялись правила состязаний. Если раньше артистику оценивали двое судей, то сейчас будет четверо. Будут смотреть на выразительность, музыкальность, также нужно успеть раскрыть свой образ. На это у спортсменки есть минута тридцать. И, следовательно, на уроках хореографии теперь вводится работа над лицом, - говорит гостья эфира.

Ольга Сергеевна рассказала, что тренер может взять на себя постановку номера, но хореограф нужен, чтобы придать гимнастке балетный вид.

- У девочек должны быть чистые линии, ноги, руки, высокие прыжки. Это обязательные требования. Гимнастика такой вид спорта, где без растяжки нет смысла тренироваться. Тебя просто обгонят. Дети растягиваются сами, у них есть болевой порог. Гимнастикой нужно заниматься с четырех лет, и ребенок с понимаем начинает относиться к тому, что он делает, и может повторить за тренером.

Сейчас в школе «Олимпия» проходит набор девочек от четырех до тринадцати лет. Занятия по художественной гимнастике проводят ведущие тренеры Хабаровского края.