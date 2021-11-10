Алексей Гусев: «Перепись поможет привлечь деньги из федерального центра в Хабаровский край»

Алексей Гусев, министр информационных технологий и связи Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Всероссийскую перепись населения продлили до 14 ноября. В Хабаровском крае прошли анкетирование уже 73 процента населения, 13,2% выбрали опрос через портал «Госуслуги». Как сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская правда» министр информационных технологий и связи Хабаровского края Алексей Гусев, если есть проблемы с использованием сайта, то можно переписаться с помощью электронных современных сервисов в МФЦ, там есть компьютеры. Что касается отдаленных районов, то к людям приезжают волонтеры. Все они прошли специальное обучение.

- Данные, которые получают от жителей, нужны, чтобы понять, какие районы нуждаются в финансировании. Федеральные средства поступают в том или ином виде в рамках различных программ. И мерилом является численность людей в регионе, сколько дать денег Якутии, Приморью. Например, сейчас параллельно переписи идет голосование по проекту устранения цифрового неравенства 2.0. Минцифры России собирает информацию, чтобы понять, куда протянуть волоконно-оптический кабель и поставить базовую станцию в населённых пунктах, где нет сотовой связи и где проживают от 100 до 500 человек. Вот представьте - перепись прошли не все, и у них не будет связи за счет федеральных денег. Надо, чтобы Хабаровский край нормально показал себя, что жители есть, и чтобы на основе собранных данных пришла помощь из федерального центра,- сообщил гость эфира.