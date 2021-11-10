Систему QR-кодов ввели на пять дней раньше в Еврейской автономной области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Еврейской АО ужесточили карантинные меры. С сегодняшнего дня, 10 ноября, в области ввели систему QR-кодов. При этом изначально планировалось, что она будет введена лишь 15 ноября. Такое решение приняли из-за резкого роста заболеваемости среди трудоспособного населения.

ЖЕСТКИЕ МЕРЫ

Главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявил, что ситуация с распространением ковида в области остается напряженной.

- Ранее наибольший прирост случаев инфицирования коронавирусом отмечался среди людей старше 60 лет. Сейчас же коронавирусом стали болеть трудоспособные жители области от 30 до 49 лет, - заявил Павел Копылов.

Такая обстановка вынудила власти региона изменить дату введения системы QR-кодов. С 10 ноября попасть в торговые центры и точки общепита можно только по QR-коду, подтверждающему факт вакцинации от коронавируса. Ранее планировалось, что система начнет работать 15 ноября. Кроме того, ужесточат контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Буквально недавно один из перевозчиков нарушил режим. Материалы дела уже переданы в суд. Предпринимателю грозит штраф до 50 тысяч рублей.

ВАКЦИНАЦИЯ

Также в рамках заседания члены оперштаба обсудили вопрос стимулирования населения для увеличения темпов вакцинации. Так, например, пенсионерам старше 60 лет будет перечислена единовременная выплата в размере 1000 рублей после завершения вакцинации. А работающим жителям области старше 60 лет работодатели выделят два дополнительных выходных дня.

Пока в ЕАО привилось 38 272 человека (40,4% от плана). Для создания коллективного иммунитета в области должны привиться практически 95 тысяч жителей.

- В понедельник, 8 ноября, мы поставили новый рекорд. В этот день привились 1400 человек. У нас есть все, чтобы ставить такие рекорды каждый день. Необходимо объединить усилия и сформировать коллективный иммунитет. В противном случае у нас начнут закрывать предприятия и торговые центры, а этого допускать нельзя, - сказал Ростислав Гольдштейн, губернатор ЕАО.

Худшие показатели по вакцинации в ЕАО в Смидовичском районе.

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