В Хабаровском крае введут QR-коды на объектах торговли — Дегтярев
Фото: Правительство Хабаровского края
Дополнительным стимулом поставить прививку от коронавируса для жителей Хабаровского края станет введение QR-кодов на объектах торговли. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
— Планируем, разумеется, введение QR-кодов в торговле, что однозначно влияет на рост вакцинации, — сказал Дегтярев премьер-министру страны Михаилу Мишустину.
Также глава региона предложил оказать помощь непродовольственным торговым точкам, которые работают в торговых центрах, так как бизнесмены стали заложниками ситуации, когда было принято решение закрыть центры на время «ковидных каникул».
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