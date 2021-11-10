В Хабаровском крае введут QR-коды на объектах торговли — Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

Дополнительным стимулом поставить прививку от коронавируса для жителей Хабаровского края станет введение QR-кодов на объектах торговли. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

— Планируем, разумеется, введение QR-кодов в торговле, что однозначно влияет на рост вакцинации, — сказал Дегтярев премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

Также глава региона предложил оказать помощь непродовольственным торговым точкам, которые работают в торговых центрах, так как бизнесмены стали заложниками ситуации, когда было принято решение закрыть центры на время «ковидных каникул».

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