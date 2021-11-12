Владислав Чечиков: «Нас выбрали, чтобы решать проблемы избирателей». Фото: личная страница Владислава Чечикова в instagram.

У Владислава Чечикова в Законодательной думе Хабаровского края репутация человека, который не теоретизирует о парламентаризме, а делает упор на конкретную работу с избирателями. О том, как это у него получается, депутат рассказал в интервью «Комсомольской правде».

- Владислав Сергеевич, вы что - с каждым человеком отдельно его проблему решаете?

- Не только с человеком, но и с коллективами. Например, на мое имя поступило коллективное обращение от группы родителей воспитанников МБУ СШОР «Мастер». Один из вопросов - недостаточное количество часов для тренировок по фигурному катанию. А ведь эти дети входят в олимпийский резерв. В ходе проведенной моей командой работы договорились с СК «Южный» о дополнительном времени. Это из конкретики. Но я считаю, что краевой депутат должен решать проблемы, которые касаются вообще всех. Не первый год поднимаю вопрос о необходимости отмены транспортного налога для электромобилей. И это было сделано! Решение принято. И было приятно, что есть небольшая заслуга моя и волевое решение губернатора края. Напомню, что для всех авто снижен транспортный налог от 10 до 50% в зависимости от года, объема и категории пользователей. Для электромобилей со следующего года - 50%. Не забывайте писать заявление на льготу. Эти оба налога я в самом начале озвучивал как не решаемые годами вопросы.

- Еще журналисты знают историю с двором по переулку Молдавскому…

- Да. Местные жители сами решили огородить территорию своего дома для безопасности детей, которые выходили из подъездов и попадали сразу на проезжую часть. И начались проблемы. Ранее территория по Молдавскому переулку, 4 заканчивалась тупиком, но в 2019 году департамент архитектуры сделал ее дорогой районного значения. Выяснилось, что она в компетенции мэрии, не является собственностью жильцов, и самостоятельно дорогу они закрыть не могут. Людей довели до белого каления. Мне как депутату пришлось договариваться со всеми. И вот благодаря настойчивости жильцов и совместным усилиям этот вопрос был решен. Проделана большая работа, с коллегами-депутатами и с руководством администрации. Но есть и другая сторона медали. Нагрузка легла на соседние дома, поток двинулся там. Сейчас на контроле вопрос по альтернативной дороге, здесь важно мнение жителей.

- Тот район вообще склонен к проблемам?

- Рядом Амур. Жителей микрорайона на моем округе топит каждый паводок. Каждый раз пересыпают затон, а это серьезные затраты. Я взял на контроль этот вопрос. Не первый год поднимаю вопрос с закупленным батопортом. Мной была озвучена эта проблема и губернатору края. Еще в 2018 году для искусственного перекрытия входа в затон на время паводков, чтобы не пропустить воду в жилые кварталы, был заказан особый понтон-батопорт. Он затапливается и не дает паводковому гребню проникнуть в город. Когда наводнение заканчивается, вода из батопорта откачивается, он всплывает, его увозят на хранение до следующего паводка. Однако и в 2019, и в прошлом году вместо него вход в затон на время паводков приходилось пересыпать обычным песком и грунтом. При этом тратились дополнительные десятки миллионов бюджетных рублей. Были проблемы с его установкой. Привлекли специалистов, согласовали десятки документов. Опять же, сработали депутатские запросы. В 2022 году батопорт все-таки будет установлен.

Справка «КП»

Владислав Сергеевич Чечиков

Депутат Законодательной думы Хабаровского края. Окончил ВВГУПС, экономист, юрист. Основное место работы - ООО «Хатра Групп», генеральный директор. Член постоянных комитетов Законодательной думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию; по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры; по вопросам государственного устройства и местного самоуправления; по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.