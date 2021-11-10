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Общество10 ноября 2021 9:38

Петицию в защиту байкера, обвиняемого в педофилии, создали хабаровчане

В тексте сообщается, что на мужчину якобы клевещут родственники
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Петицию уже подписали более 100 человек. Тематическое фото

Петицию уже подписали более 100 человек. Тематическое фото

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сети появилась петиция в защиту хабаровского мотоциклиста. По словам авторов, байкера обвиняет в домогательствах собственная дочь. Петицию уже подписали более 100 человек.

Как говорится в тексте петиции, мотоциклист «ушел из неблагополучной семьи». Отношения между бывшими супругами складывались не очень, а дочь затаила обиду на отца. По словам авторов, под влиянием роликов из интернета ребенок с неокрепшей детской психикой может совершить самые ужасные поступки.

- Дочь обвиняет отца в домогательствах. Бывшая жена ухватилась за эту бизнес-идею и несколько месяцев устраивала ему «веселую жизнь» с угрозами расправой и прочей атрибутикой, но, видимо, не осознавая всей серьезности ситуации, зашла слишком далеко. Теперь у бывшей супруги нет пути назад: либо идти до конца, либо самой ответить перед законом за ложные обвинения, - пишут составители петиции.

Авторы призывают главу Следственного комитета РФ взять дело под личный контроль. Хабаровские следователи проверяют сообщение, от комментариев они пока воздерживаются.

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