Петицию в защиту байкера, обвиняемого в педофилии, создали хабаровчане

Петицию уже подписали более 100 человек. Тематическое фото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сети появилась петиция в защиту хабаровского мотоциклиста. По словам авторов, байкера обвиняет в домогательствах собственная дочь. Петицию уже подписали более 100 человек.

Как говорится в тексте петиции, мотоциклист «ушел из неблагополучной семьи». Отношения между бывшими супругами складывались не очень, а дочь затаила обиду на отца. По словам авторов, под влиянием роликов из интернета ребенок с неокрепшей детской психикой может совершить самые ужасные поступки.

- Дочь обвиняет отца в домогательствах. Бывшая жена ухватилась за эту бизнес-идею и несколько месяцев устраивала ему «веселую жизнь» с угрозами расправой и прочей атрибутикой, но, видимо, не осознавая всей серьезности ситуации, зашла слишком далеко. Теперь у бывшей супруги нет пути назад: либо идти до конца, либо самой ответить перед законом за ложные обвинения, - пишут составители петиции.

Авторы призывают главу Следственного комитета РФ взять дело под личный контроль. Хабаровские следователи проверяют сообщение, от комментариев они пока воздерживаются.