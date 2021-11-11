Циклон в ЕАО: дороги перекрыты и нет электричества Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В автономии продолжает бушевать циклон, пришедший с севера Кореи: в регионе валит снег и дует штормовой ветер. Стихия внесла свои существенные коррективы в быт местных жителей: без света остались двадцать сел (в большинстве з них проблема уже решена), а дороги к столице области перекрыты для движения автобусов.

Так, последней закрыли для пассажирских автобусов 11 ноября дорогу Хабаровск-Биробиджан. Дорожное полотно обледенело и валит снег. Об этом сообщили в МЧС по Еврейской автономной области.

— В целях безопасности дорожного движения с 07:00 закрыто движение для автобусов, — говорится в сообщении ведомства.

Из-за сильного ветра, который на днях дул со скоростью до 30 метров в секунду, по-прежнему без электричества находятся жители сел Кукелево и Калинино.

Циклон вышел на территорию ЕАО в ночь на вторник. Из-за дождя, мокрого снега и ветра с порывами до 30 м/с без света оставались 8,3 тыс. человек. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 2,4 тыс. человек. Спасатели обеспечивают горячим питанием жителей сел Кукелево и Калинино. Развернуты мобильные пункты обогрева.

В четверг в регионе продолжает идти снег, температура воздуха от нуля до минус трех градусов. Восстановительные работы ведутся. В проблемный региона приехали энергетики из Хабаровского края и Амурской области. В общей сложности без электричества остаются 776 жилых домов с населением 1 808 человек.

Чтобы люди не замерзли, для них МЧС организовало полевые кухни. Там жители могут получить горячее питание.

— После воздействия комплекса неблагоприятных метеоусловий в виде ледяного дождя, мокрого снега и сильного ветра спасатели обеспечивают горячим питанием жителей сел Кукелево и Калинино. Развернуты мобильные пункты обогрева, где люди могут согреться чаем, получить горячее питание, зарядить телефоны, ноутбуки и другие устройства, — рассказали в МЧС региона.

Ожидается, что циклон будет господствовать в автономии еще сутки.

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