Подобрался близко к людям: амурского тигра заметили неподалеку от автодороги Владивосток-Хабаровск Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

На автодороге между Владивостоком и Уссурийском двое мужчин из салона машины сняли на видео амурского тигра. Дикая кошка в этот момент хотела перейти дорогу.

На ролике видно, что тигр осторожничает: он внимательно смотрел по сторонам, опасаясь выбегать на трассу прямо перед машиной.

Тигры нередко попадают в кадр автолюбителей, однако этот случай по-своему уникален. Дело в том, что эта территория, примыкающая к автодороге Владивосток - Хабаровск, и проходящая вдоль нее Транссибирская железнодорожная магистраль, густо заселена людьми. А тигры, как и большинство таежных обитателей, стараются обычно держаться подальше от таких мест.

- Большие транспортные артерии и многочисленные населенные пункты представляют для тигров труднопреодолимую преграду, которая, можно сказать, отсекает от основной тигриной популяции, обитающей на Сихотэ-Алине, отдельную юго-западную группировку. Но лишь частично. Ученые отмечали, что некоторые самцы, набравшись смелости, ради обеспечения генетического разнообразия все-таки могут преодолевать данный участок, - рассказали в Центре «Амурский тигр».

Например, так несколько раз делал тигр по кличке Владик. Однажды он выскочил на дорогу прямо перед машиной неподалеку от кафе, обескуражив свидетелей этого случая.

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