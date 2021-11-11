«Отрезок жизни словно стерт из памяти»: 27-летний диджей из Магадана впал в кому на семь месяцев из-за редкой болезни

Артем работал ди-джеем в ночном клубе под ником DJ KUSH. Фото предоставлено героем публикации

Артем Меркушев - 29-летний житель Магадана. В городе его многие знают как диджея и ведущего в местном ночном клубе. Два года назад, в 2018 году, с парнем случился инсульт - он внезапно впал в кому и очнулся только спустя семь месяцев. Во время реабилитации Артему пришлось заново учиться дышать и нормально ходить.

Пока что это первый подобный случай на Колыме. «Комсомольская правда» - Хабаровск» выяснила подробности.

СЕМЬ МЕСЯЦЕВ БЕСПЯМЯТСТВА СО СТАКАНОМ КРОВИ В ГОЛОВЕ

Произошло все в начале декабря. Артем с друзьями спокойно пил чай, как вдруг у него резко заболела голова. Так как это была пятница, то парень должен был выйти на работу в клуб. Он отработал смену часов до трех ночи и ушел домой раньше.

Также Артем работал ведущим на свадьбах и других мероприятиях. Фото предоставлено героем публикации

Все выходные Артему было плохо, а в понедельник он собрался с силами и пошел в больницу. Там молодой человек с ужасом узнал, что у него инсульт головного мозга.

4 декабря 2018 года Артема положили в больницу, а выписали только 5 июня 2019. На долгие семь месяцев парень выпал из реальности. Большую часть того, что происходило с ним в это время, он не помнит. Об этом периоде Артем знает только по рассказам родственников и врачей.

- В коме я пробыл 24 дня - с конца декабря по середину января я был в коме как таковой, находился без сознания. По выходу из комы я также ничего не помнил, мозг ни на какие внешние раздражители не реагировал. У меня было 200 граммов крови в голове - целый стакан! Мне рассказывали, что я был в сознании, но для меня этот отрезок жизни словно стерт из памяти. Скорее всего, это и было коматозное состояние. В целом амнезия продолжилась у меня с декабря 2018 года и до октября 2019 года, - рассказал «КП» - Хабаровск» Артем Меркушев.

Также он даже и подумать не мог о том, что такое может вообще случиться. Местные врачи разводили руками, так как это был первый случай в Магаданской области, когда пациент пережил два инсульта и кому. Московские доктора поставили диагноз - врожденная артериовенозная мальформация. Причем всю жизнь Артем об этом даже не подозревал.

Он всегда был энергичным, хватался за любую возможность. Не курил, не пил энергетиков, не принимал наркотики, только алкоголь, но в меру. Однако у Артема есть свои версии, что могло послужить причинами произошедшего.

- Мама рожала меня очень тяжело. У меня был недостаток крови, не помню, как точно называется этот диагноз. В детстве мне делали переливание крови от мамы через висок. Но потом у меня не было головных болей или головокружения, я всегда нормально переносил авиаперелеты. Также, возможно, повлиял мой ночной образ жизни, - отметил парень.

ЗАНОВО УЧИЛСЯ ХОДИТЬ И ДЫШАТЬ

Выписали Артема только 5 июня 2019 года. Самым тяжелым и страшным периодом, по словам магаданца, были первые месяцы реабилитации после перенесенной болезни. Всего же она продолжалась полтора года, начиная с июля 2019. До июня Артем лежал в больнице. С июня по август уже находился дома. Все лето тоже прошло для Артема как в тумане. Память начала возвращаться к парню только в сентябре.

Артем заново учился ходить при помощи ходунков. Фото предоставлено героем публикации

- Самое яркое воспоминание - это как родители копали картошку. С июля со мной начала заниматься массажист, так как моги ноги закостенели, и их пришлось восстанавливать заново. Для этого ежедневно выполнял простые упражнения, которые давались мне с большим трудом. По сути, я заново учился ходить. И только в конце ноября смог самостоятельно встать на ноги и пойти при помощи ходунков. Дома на коляске ездил некоторое время. Больше всего я боялся того, что на всю жизнь останусь лежачим и не смогу больше ходить. Этот страх придавал мне сил и мотивации к действию. Также я брал пример с Дениса Антипова, который стал инвалидом после страшной аварии, но не сломился, - вспоминает Артем.

Приходилось передвигаться на инвалидной коляске. Фото предоставлено героем публикации

Кроме того, что Артем заново учился ходить, так еще и пришлось снова учиться дышать самостоятельно, без вспомогательных приборов.

- У меня стояла трахеостома, и мама закручивала там клапан, чтобы я учился дышать через рот, - отметил Артем.

НОВЫЙ ЭТАП

Со временем молодой человек полностью восстановился. Чтобы привести мышцы в тонус, он постоянно тренировался в зале, и со временем эти занятия становились все более интенсивными и сложными, пока все полностью не нормализовалось.

Интенсивные тренировки после восстановления. Фото предоставлено героем публикации

Парень отмечает, что ему очень помогли родители, которые уволились с работы, чтобы за ним ухаживать. Они были главными мотиваторами, чтобы выбраться из сложившейся ситуации. До болезни Артем все больше отстранялся от родителей, а после пережитого кошмара снова сблизился с ними, особенно с матерью. Именно мама стала часто появляться вместе с сыном в Tik Tok, который парень завел в 2020 году. Также этот этап жизни стал проверкой для личного круга общения Артема.

- До комы я считал, что у меня много друзей, так как я очень общительный и открытый человек. Однако во время затяжной болезни почти все мое окружение, кроме немногих близких людей, поставило на мне крест и мысленно похоронило. Сейчас я снова на коне и после болезни сделал для себя определенные выводы. Я осознал, как важно ценить свою родню. Только им ты, по сути, по-настоящему нужен. Также я научился заново разбираться в людях - понял кто друг, а кто просто знакомый. Главное, что бы ни случилось, нужно всегда ко всему подходить с позитивной стороны, с юмором, никогда не отчаиваться и идти до конца к своей цели, - заключил Артем Меркушев.

На данный момент у Артема все хорошо, и он живет полноценной жизнью, занимается спортом, ограничений как таковых нет. Разве что парню не рекомендуется поднимать тяжелые грузы и переутомляться. Пока Артем находится в Магадане, а в следующем году переезжает в Ростов-на-Дону, где начнется новый этап его жизни.

СПРАВКА «КП»

Артериовенозная мальформация (АВМ) - сосудистая патология, обычно врожденная, при которой вены и артерии небольшого диаметра, переплетаясь друг с другом, образуют "сосудистый клубок". Заболевание возникает из-за неправильного развития артерий и вен, также причиной может стать травма. Согласно некоторым источниками, АВМ есть у 0,1 % населения, однако данные могут быть неточными, так как многие АВМ протекают бессимптомно. Причина АВМ до конца не ясна.

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