Страсти по причалу: жители Николаевска-на-Амуре семь лет отстаивают историческую пассажирскую пристань

Нынешний вид причала. Фото предоставлено источником «КП-Хабаровск»

В редакцию «Комсомольская правда – Хабаровск» обратились представители общественного совета и администрации Николаевского района. Местные жители уже несколько лет не могут добиться от Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт» восстановления пассажирского причала №10 морского порта Николаевска-на-Амуре.

СУДЕБНЫЕ СТРАСТИ

До 2014 года пристань активно использовалась - к ней пришвартовывались малые пассажирские суда, развивался туризм. Так продолжалось до 29 октября 2014 года. Тогда Ванинский суд постановил отремонтировать пристань по результатам расследования. Обязанность легла на головное отделение «Росморпорта», которое находится в Ванинском районе. На выполнение ремонта суд дал отсрочку в два года.

- В 2014 году транспортная прокуратура предъявила иск к Ванинскому филиалу ФГУП «Росморпорт» как владельцу причала №10 провести капремонт или реконструкцию данного сооружения. Аварийность конструкции установлена в ходе расследования. Дальше пользоваться причалом было нельзя, пока он не станет безопасным. Горожане, к сожалению, этого не понимают и продолжают посещать аварийный объект. Вопросы экономики и туризма находятся вне зоны интересов прокуратуры, - заявила Екатерина Ермакова, Николаевский-на-Амуре транспортный прокурор.

Вид на причал. Фото предоставлено источником «КП-Хабаровск»

В 2016 году ничего не изменилось, поэтому причал вывели из эксплуатации. А Ванинский суд подписал исполнительный лист и направил его в службу судебных приставов, чтобы те надавили на «Росморпорт». Сама организация столкнулась с недобросовестным подрядчиком и из-за проволочек договор о ремонте расстегнули. Потом еще дважды объявлялись конкурсы по проекту, но все они закончились ничем. Последний конкурс проводился в 2020 году.

- Мы считаем, что порт нам необходим, что наш район имеет хороший туристический потенциал. Пассажирская пристань стала бы хорошей альтернативой воздушному сообщению. Добираться в Николаевск самолетом очень дорого. Почему причал до сих пор не приведен в порядок не понятно. В советское время его ремонтировали за пару месяцев, так как он сделан из дерева и не особо сложный в техническом плане. «Росморпорт» решил просто его списать, из-за того, что не смогли найти подрядчика. Два года назад я общался с представителями «Росморпорта», пытался убедить их в том, что ремонт необходим. Тогда мне казалось, что договоренность достигнута. Но в 2021 году нас перед фактом, что по новому решению суда причал нужно списать и снести. Другого пассажирского причала у нас нет только торговый. И людям приходится высаживаться далеко от города, - рассказал «КП-Хабаровск» Анатолий Леонов, глава Николаевского района.

В ЧЕМ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Причал принадлежит Ванинскому отделению «Росморта», который сдал его в аренду администрации Николаевского района. По решению суда еще в 2014 году именно эта компания должна была привести сооружение в нормальное состояние. Однако спустя семь лет ничего не изменилось и деревянную пристань просто огородили забором.

Пристань огорожена забором. Фото предоставлено источником «КП-Хабаровск»

Сам причал расположен в удобном месте для прибытия кораблей и подхода транспорта с суши, наряду с главной торговой пристанью. За долгие годы эксплуатации пассажирская пристань сильно обветшала и стала непригодной для использования. Сооружение не ремонтировалось уже 15 лет. На причале необходимо поменять подводную часть ряжей и местами прогнивший настил.

По оценке специалистов администрации района на ремонт потребуется около 40 миллионов рублей. Но в «Росморпорте» заявляли, что ремонт обойдется в 60-65 миллионов рублей, что экономически невыгодно, у населения на него нет спроса. Также рядом с причалом необходимо было проводить дноуглубительные работы, что из-за скального грунта оказалось невозможным.

ИСТОРИЧЕСКОЕ И НАРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

Меж тем, причал №10 имеет историческое значение для Николаевска-на-Амуре. Это был первый порт на Амуре во время его освоения.

- В конце 19 века Николаевская пассажирская пристань принадлежала торговому дому «В.А. Алексеев с сыновьями», который владел и другими портами Дальнего Востока. Во время Великой Отечественной войны причал на картах обозначался как 1-й участок порта. А 1980-х годах здесь каждую неделю швартовались по шесть теплоходов из Хабаровска, Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре. В 2021 году причал №10 закрыли. Но администрация и общественный совет района считают, что пассажирская пристань необходима городу для пассажирского сообщения и круизного туризма, - считает Елена Петухова, член Общественного совета района, краевед.

Вил на бухту с пристани, архивный кадр. Фото: скриншот с видео

Также, по словам Владимира Пушмина, зампредседателя общественного совета Николаевского района, глубина воды у причала достигает около двух метров, что вполне подходит для малых пассажирских судов и дополнительных работ по углублению дна не требуется.

- Пристань нельзя просто так списывать, она нужна городу для развития туризма и пассажирских перевозок. У нас сейчас другой пассажирской пристани просто нет, поэтому за нее и боремся. Также это красивое место для прогулок местных жителей, летом здесь рыбачат и купаются, - рассказал «КП-Хабаровск» Владимир Пушмин.

В настоящий момент причал остается огороженным забором, официально он закрыт и не используется, продолжает медленно разрушаться. В отношении «Росморпорта» продолжается проверка. Зимой 2021 года причал должны снести, так как сроки уже сильно затянулись. Что произойдет в реальности, покажет время.

Стоит отметить, что «Комсомолка» обращалась за прояснением ситуации к руководству «Росморпорта», однако директор Ванинского филиала от комментариев отказалась.