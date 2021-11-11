Жижа под ногами: рассматриваем фото первого снегопада в Хабаровске

Весь день в Хабаровске работала спецтехника Фото: Лада ДУДАРОВА

Хабаровск настиг очередной циклон, который в первые дни принес ледяной дождь, а уже сегодня, 11 ноября, невероятный снегопад. Температура воздуха весь день держится от -2 до -1, поэтому часть снега тает буквально под ногами. Однако из-за количества осадков Хабаровск заметно побелел буквально за один день. «КП» - Хабаровск» собрала подборку фотографий первого снегопада в Хабаровске осенью 2021 года.

Больше всего слякоти оказалось на дорогах Фото: Олеся Приходько

К расчистке Хабаровска от снега подключились городские службы по благоустройству.

Краевой музыкальный театр под снегом стал выглядеть совсем иначе Фото: Олеся Приходько

Однако плотной снежной шапкой накрыло большую часть города.

Снегом покрыло главную площадь Хабаровска Фото: Олеся Приходько

Пройти сквозь небольшие сугробы хабаровчанам было достаточно тяжело.

Хабаровчанам пришлось укутаться потеплее Фото: Олеся Приходько

Хабаровск окрасился в белый цвет. В городе сразу стало светлее и чище.

Нашлись в Хабаровске места, куда снег практически не попал Фото: Олеся Приходько

Автолюбители ездят крайне осторожно.

Из-за снегопада на улицы вышло все меньше людей Фото: Олеся Приходько

Некоторые хабаровчане решили отказаться от выходов на улицу.

А вот голуби решили не изменять своим привычкам и остались на своем излюбленном месте Фото: Олеся Приходько

А вот голуби остались на своем любимом месте.

В самых теплых местах снег быстро расстаял Фото: Олеся Приходько

Благодаря достаточно теплой погоде, люди спокойно ждали заказы из кафе прямо на улице.

Елочки и памятники надели снежные шапки Фото: Олеся Приходько

А вот любимые городские площади пустовали практически целый день.

Остановки оказались спрятаны за сугробами Фото: Олеся Приходько

Некоторые остановки утонули в сугробах.