Жижа под ногами: рассматриваем фото первого снегопада в Хабаровске

Весь день в Хабаровске работала спецтехника
Фото: Лада ДУДАРОВА
Хабаровск настиг очередной циклон, который в первые дни принес ледяной дождь, а уже сегодня, 11 ноября, невероятный снегопад. Температура воздуха весь день держится от -2 до -1, поэтому часть снега тает буквально под ногами. Однако из-за количества осадков Хабаровск заметно побелел буквально за один день. «КП» - Хабаровск» собрала подборку фотографий первого снегопада в Хабаровске осенью 2021 года.
Больше всего слякоти оказалось на дорогах
Фото: Олеся Приходько
К расчистке Хабаровска от снега подключились городские службы по благоустройству.
Краевой музыкальный театр под снегом стал выглядеть совсем иначе
Фото: Олеся Приходько
Однако плотной снежной шапкой накрыло большую часть города.
Снегом покрыло главную площадь Хабаровска
Фото: Олеся Приходько
Пройти сквозь небольшие сугробы хабаровчанам было достаточно тяжело.
Хабаровчанам пришлось укутаться потеплее
Фото: Олеся Приходько
Хабаровск окрасился в белый цвет. В городе сразу стало светлее и чище.
Нашлись в Хабаровске места, куда снег практически не попал
Фото: Олеся Приходько
Автолюбители ездят крайне осторожно.
Из-за снегопада на улицы вышло все меньше людей
Фото: Олеся Приходько
Некоторые хабаровчане решили отказаться от выходов на улицу.
А вот голуби решили не изменять своим привычкам и остались на своем излюбленном месте
Фото: Олеся Приходько
А вот голуби остались на своем любимом месте.
В самых теплых местах снег быстро расстаял
Фото: Олеся Приходько
Благодаря достаточно теплой погоде, люди спокойно ждали заказы из кафе прямо на улице.
Елочки и памятники надели снежные шапки
Фото: Олеся Приходько
А вот любимые городские площади пустовали практически целый день.
Остановки оказались спрятаны за сугробами
Фото: Олеся Приходько
Некоторые остановки утонули в сугробах.
Весь день в Хабаровске работала спецтехника
Фото: Лада ДУДАРОВА