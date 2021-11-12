Стало известно, куда будут пускать по QR-кодам в Хабаровске и Комсомольске: публикуем полный список Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 13 ноября в Хабаровском крае заработает система QR-кодов. С грядущей субботы новая система будет действовать в ТЦ, общепите, хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах. Также, к QR-кодам подключат бани, фитнес-центры и бассейны. «Комсомольская правда» - Хабаровск» выяснила, в какие торговые центры будут пускать только по QR-кодам.

ХАБАРОВСК

С 13 ноября новые ограничения введут в:

- магазине «Я большой» (Амурский бульвар, 17) ;

- магазине «Окружной универмаг» (на улицах Серышева,8 и Комсомольской, 122);

- магазине «Мебель град» (на улицах Тихоокеанской, 3 и Гамарника, 72а);

- магазине «Светофор» (на улицах Тихоокеанской, 73, Победы, 69, Окружная, 23, Промышленная, 5 и Лазо, 2и);

- магазине «Маяк» (на улицах Жданова, 16, Тихоокеанской, 204/1 и Зеленой, 3а);

- магазин «Амба» (на улицах Тихоокеанской, 174а и Хабаровской, 8);

- магазин «Энка-техника» (улица Стрельникова, 16а);

- магазин «Столичный двор» (улица Тихоокеанская, 204);

- магазин «Фэмили континент» (улица Тихоокеанская, 204, к.1);

- магазин «Самбери» (на улицах Трехгорной, 98, Шкотова, 15а, Батуевской ветке, 20, Окружной, 13а, Краснореченской, 90 и Воронежской, 31);

- магазин «Леруа Мерлен» (улица Трехгорная, 98/1);

- магазин «Амбар» (на улицах Уборевича, 52 и Краснореченской, 74);

- магазин «Реми» (Волочаевская, 163);

- магазин «Иль де Ботэ» (улица Муравьева-Амурского, 24);

- магазин «Лювир» (на улицах Калинина, 52 и Фрунзе, 11);

- магазин «ДНС Гипер» (улица Ленина, 51);

- магазин «Посуда Центр» (улица Батуевская ветка, 20);

- магазин «Бубль Гум» (на улицах Воронежской, 31 и Краснореченской, 90 а);

- магазин «Строительные материалы» (улица Воронежская, 144);

- магазин «Спецодежда» (Восточное шоссе, 14Б);

- магазин «Спортмастер» (улица Ким Ю Чена, 44);

- магазин «Плюшкин» (улица Ким Ю Чена, 44к);

- магазин «Близкий» (на улицах Совхозной, 60Б и Двинской, 2);

- магазин «Даль Торг Сервис» (улица Промывочная, 15);

- магазин «Софт-Сервис» (проспект 60-летия Октября, 67);

- магазин «Красный Мамонт» (проспект 60-летия Октября, 158Б);

- магазин «Баярд» (проспект 60-летия Октября, 178);

- магазин «Экономыч» (проспект 60-летия Октября, 210);

- магазин «Обои Центр» (улица Серышева, 98а);

- магазин «РБТ» (улица Шелеста, 112а);

- магазин «Гуд Хом» (улица Индустриальная, 1Б);

- магазин «Автотовары» (улица Индустриальная, 7);

- магазин «Сто чудес» (улица Краснореченская, 81);

- магазин «Экономыч Реми» (улица Краснореченская, 110);

- магазин «Азбука мебели» (улица Краснореченская, 110 а);

- магазин «Микс» (улица Морозова, 79/1);

- магазин «Леруа Мерлен» (улица Морозова, 86);

- магазин «Санвэй» (улица Радищева, 6);

- магазин «АИР» (улица Союзная, 3Б/1);

- магазин «Домовой» (улица Союзная, 23в);

- магазин «Мегаполис» (улица Строительная, 24а);

- ТЦ «Березовка» (улица Сергеевская, 26);

- ТЦ «Счастье» (улица Серышева, 25);

- ТЦ «Лето» (улица Быстринская, 33);

- ТЦ «Норд» (улица Даниловского, 6Б);

- ТЦ «Кумир» (улица Даниловского, 16а);

- ТЦ «Северный» (улица Тихоокеанская, 191а);

- ТЦ «100 чудес» (улица Гайдара, 12);

- ТЦ «ЦУМ» (улица Муравьева-Амурского, 23);

- ТЦ «Дом одежды» (улица Карла Маркса, 59);

- ТЦ «НК Сити» (улица Карла Маркса, 76);

- ТЦ «НК Плаза» (улица Карла Маркса, 76);

- ТЦ «Энерго-Плаза» (улица Ленина, 85);

- ТЦ «Макси Молл» (улица Ленинградская, 28);

- ТЦ «Детство» (улица Ленинградская, 28/1);

- ТЦ «Эко Дом» (улица Ленинградская, 28);

- ТЦ «Торговый бульвар» (улица Льва Толстого, 15);

- ТЦ «На Пушкина» (улица Льва Толстого, 19);

- ТЦ «Дом Быта» (улица Шеронова, 92);

- ТРЦ «Горизонт» (улица Большая, 88);

- ТЦ «Шоколад» (улица Большая, 118);

- ТЦ «Гранд» (улица Большая, 122);

- ТЦ «Квадрат» (улица Воронежская, 31);

- ТЦ «Воронежский» (улица Воронежская, 31);

- ТРЦ «Большая Медведица» (улица Карла Маркса, 91);

- ТЦ «Карла Маркса» (улица Карла Маркса, 101);

- ТЦ «На Выборгской» (улица Карла Маркса, 145а);

- ТЦ «Бронко» (улица Карла Маркса, 166);

- ТРЦ «Стрелка» (улица Карла Маркса, 202);

- ТРЦ «Магазины Радости» (улица Ким Ю Чена, 44);

- ТЦ «Ореховая сопка» (улица Кола Бельды, 7);

- ТЦ «Ерофей» (улица Ленинградская, 81);

- ТЦ «Грандъ Салонъ Альянсъ» (улица Некрасова, 44);

- ТЦ «Выборгский» (улица Нововыборгская, 25);

- ТЦ «Стройка» (проспект 60-летия Октября, 152);

- ТЦ «Али-Восток» (проспект 60-летия Октября, 156);

- ТЦ «Домострой» (проспект 60-летия Октября, 158);

- ТЦ «Центр мебели» (проспект 60-летия Октября, 206);

- ТЦ «Юбилейный» (улица Шкотова, 4);

- ТЦ «Подсолнух» (улица Вахова, 2);

- ТЦ «ЭНКА» (улица Волочаевская, 8);

- ТЦ «Большой мебельный» (улица Волочаевская, 8);

- ТЦ «Индустриальный поселок» (улица Ворошилова, 14);

- ТЦ «Универсал» (улица Индустриальная, 1Б);

- ТЦ «Универсам» (улица Краснореченская, 44);

- ТЦ «Атриум» (улица Краснореченская, 92а);

- ТЦ «СВИФ» (улица Краснореченская, 97а);

- ТЦ «Дальгив» (улица Краснореченская, 169в);

- ТЦ «Зенит» (улица Кубяка, 9);

- ТЦ «Лидер Торговый Дом» (улица Монтажная, 38а);

- ТЦ «Броско Молл» (улица Пионерская, 2в);

- ТЦ «Выбор» (улица Пионерская, 14);

- ТЦ «Аквариум» (улица Морозова, 84);

- ТРЦ «Смайл Март» (улица Морозова, 118);

- ТЦ «Маяк» (улица Союзная, 8);

- ТРЦ «Южный парк» (улица Суворова, 25);

- ТЦ «ЭВР» (улица Суворова, 51).

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

С 13 ноября новые ограничения введут в:

- магазин «Амба» (на улицах Ленина, 6 и 50, Уральская, 16, Комсомольская, 63, Октябрьский, 32, Хетагуроская, 12, Первостроителей, 15/5, Аллея Труда, 55, Первостроителей, 21);

- магазин «Светофор» (на улицах Юбилейная, 20а, Лесозаводская, 6/1, Кирова,54/4, Аллея Труда 8/3а, Вокзальная, 32Б);

- магазин «Эльдорадо» (улица Димитрова, 11);

- магазин «Посуда-центр (улица Кирова, 12);

- магазин «ДНС» (Комсомольское шоссе, 9);

- ТЦ «Сингапур» (улица Ленина, 39);

- ТЦ «Платинум» (улица Ленина, 39);

- ТЦ «Новый континент» (улица Вокзальная, 32);

- ТЦ «Вега» (улица Васянина, 14);

- ТЦ «Премьер» (улица Гамарника, 37);

- ТЦ «Дом быта» (улица Кирова, 28);

- ТЦ «Бум» (улица Димитрова, 14);

- ТЦ «Выбор» (улица Кирова, 56);

- ТЦ «Карусель» (улица Победы, 14).

- ТЦ по адресу: Комсомольское шоссе, 5;

- ТЦ «Метро» (улица Ленина, 18);

- ТЦ «Уровень» (улица Севастопольская, 53/2);

- ТЦ «Радуга» (улица Победы, 25);

- ТЦ «Победа» (улица Победы, 59);

- ТЦ «Океан» (улица Интернациональный, 57);

- ТЦ «Амбар» (улица Красногвардейская, 13);

- ТЦ «Городской рынок» (улица Кирова, 28 к2);

- ТЦ «ЦУМ» (улица Мира, 37);

- ТЦ «Пекин» (улица Чапаева, 7);

- ТЦ «Адрес» (Комсомольское шоссе, 9).