Губернатор Хабаровского края поставил задачу решить проблему с рыбой в регионе. Фото: правительство Хабаровского края

Хабаровский край в этом году оказался в условиях дефицита рыбы. Осенняя лососевая путина сложилась крайне неблагоприятно для всех – из 13 тысяч тонн, которые планировали выловить удалось поймать только шесть тысяч. Населенные пункты верхнего Амура остались без рыбы. Губернатор края Михаил Дегтярев поставил задачу найти решение этой продовольственной и социальной проблемы.

В краевом правительстве состоялось совещание по этому поводу. Что делать – решали чиновники комитета рыбного хозяйства, представителями рыбопромышленной отрасли и коренных малочисленных народов, занимающихся традиционным промыслом. Участники согласились, что сегодня среди первоочередных задач - обеспечить рыбой самых нуждающихся и выработать решения, которые позволят сохранить и восстановить популяцию лососевых в бассейне реки Амур.

- Губернатором поставлена задача обеспечить население рыбой. Мы рассматриваем несколько вариантов решения этого вопроса, все комплексные. Возможно, помогут промысловики – выделят особенно нуждающимся категориям населения часть своего улова. Ведутся переговоры. Представители коренных малочисленных народов действительно недополучили рыбу. Наука связывает это с низким заходом осенней кеты в верхний Амур – в Нанайский, Амурский и Хабаровский районы, - комментирует заместитель начальника управления по делам КМНС – начальник отдела регулирования отношений и взаимодействия с муниципальными образованиями в сфере коренных малочисленных народов Севера министерство природных ресурсов края Олеся Мацкевич.

В регионе, чтобы обеспечить коренных народов осенней кетой, с 22 сентября на Амуре был полностью остановлен промышленный лов, а срок окончания традиционного рыболовства продлили с 15 по 25 октября.

Зампред правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров констатировал, что этом году рыбы мало, свои квоты не выбрал никто: ни рыбопромышленники, ни коренные народы, ни любители. Страдают все, поэтому необходимо найти решения, которые позволят и людям помочь, и сохранить популяцию лососевых в будущем.

Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр Поздняков заверил, что рыбопромышленные предприятия и Ассоциации края готовы помочь с обеспечением рыбой жителей региона, в том числе из числа коренных малочисленных народов. А в будущем для сохранения и восстановления популяции кеты пойдут на самоограничения, согласившись увеличить количество пропускных дней и сократить использование заездок.

Отметим, что по итогам осенней лососевой путины 2021 года объем вылова в Хабаровском крае составил 5 700 тонн. Освоено 46 процентов от изначально прогнозируемых показателей вылова и на 33 процента меньше, чем за осеннюю путину 2020 года.

Ученые, на которых ссылаются все без исключения, считают: на результаты осенней путины в Хабаровском крае повлияло сразу несколько факторов. В этом году в бассейн Амура вернулась на нерест кета поколения 2013 и 2017 годов, на численность которого отрицательно сказался паводок 2013-го года. Неблагоприятное воздействие оказал и гидрологический режим, сложившийся в этом году: сильное течение, высокая температура и уровень воды. Из-за этого скорость движения мигрирующей вверх по течению Амура осенней кеты была в два раза ниже обычной. Кроме того, основная масса кеты ушла на нерест в Амгунь. Выше по течению прошло всего 30–35% от зашедшего стада осенней кеты в бассейн Амура.

И еще один фактор. В 2020 году поступило неожиданно высокое количество заявок (около 18 000) на предоставление 35 206,27 тонн частиковых видов рыб для осуществления традиционного рыболовства в реке Амур в 2021 году, что превысило выделенный краю объем вылова в 28 раз (1 251,065 тонн).

Учитывая полученную информацию, отраслевая рыбохозяйственная наука разрабатывает рекомендации по организации промысла тихоокеанских лососей в следующем году. Это необходимо. Если не предпринять решительные шаги сейчас, экология реки Амур может быть полностью уничтожена.