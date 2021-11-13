QR-коды начали действовать в Хабаровских ТЦ и крупных магазинах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 13 ноября в Хабаровском крае начали действовать новые ковид-ограничения. Теперь вход в крупные магазины и торговые центры будет закрыт для части жителей региона. При посещении магазинов площадью более 1000 квадратных метров теперь на входе необходимо предъявить один из трех документов: QR-код, справку вакцинированного или переболевшего, либо медотвод с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов на дату посещения заведения.

Обращаем внимание, что все эти требования касаются только тех, кому исполнилось 18 лет. Никаких ограничений для детей нет.

В списке популярных ТЦ, где потребуется предъявить QR-код «Леруа Мерлен», «Баярд», «СВИФ», «Столичный двор» и другие крупные торговые точки.

Кроме того, с 13 ноября на дистанционный режим работы должно будет уйти большинство сотрудников сферы банковских, финансовых и страховых услуг в случае, если в их организациях вакцинировано менее 80% человек. Кстати, власти решают вопрос о поощрении тех компаний, где прививки поставили свыше 90% работников.

Напомним, QR-код вакцинированного житель региона может получить, пройдя полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции. Код автоматически появится на Госуслугах. Его срок действия составляет один год. Отметим, что врачи рекомендуют проводить вакцинацию каждые шесть месяцев для поддержания достаточного числа антител.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.