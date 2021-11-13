Пьяный колымчанин устроил дебош в аэропорту Челябинска. Фото: стоп-кадр видео
В аэропорту Челябинска пассажир самолета, вылетающего в Новосибирск, устроил дебош. Выяснилось, что нарушителем спокойствия стал 33-летний житель Магаданской области, сообщили в областном МВД.
В пресс-службе ведомства пояснили: мужчина начал вызывающе вести себя сразу после того, как вошел в здание аэровокзала. Он наотрез отказался проходить первичный досмотр и обхамил сотрудников аэропорта.
— Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, отказывался от прохождения досмотровых мероприятий, а также выражался грубой нецензурной бранью. Результаты медицинского освидетельствования показали содержание в крови мужчины 1,36 мг/л алкоголя, — рассказали в МВД.
По итогу дебошира привлекли к административной ответственности за появление общественных местах в состоянии опьянения.
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