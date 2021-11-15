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Общество15 ноября 2021 3:45

Салават Сулейманов: «Дети болеют COVID-19 бессимптомно, но являются переносчиками»

Для подростков проводят испытания вакцины «Спутник М»
Ульяна КОСКИНА
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Салават Сулейманов, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, главный внештатный клинический фармаколог Хабаровского края

Салават Сулейманов, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, главный внештатный клинический фармаколог Хабаровского края

Фото: Сергей ПЯТКОВ

По данным китайских ученых, дети до 12 лет являются основными переносчиками COVID-19. Это связано с особенностями организма и вируса, он меньше поражает несовершеннолетних. Как сообщил доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, главный внештатный клинический фармаколог Хабаровского края Салават Сулейманов, если мы получим эффективные лекарства для борьбы с COVID-19, может быть, вакцинация отойдет на второй план. Но на сегодняшний день это единственный способ профилактики тяжелого течения заболевания и осложнений.

- Сейчас идет разговор о проведении испытаний особой формы вакцины «Спутник М». Началась третья фаза проверки препарата для подростков. Это будет то же самое, что и для взрослых, но только в других дозах. В следующем году станет понятно, как вакцина работает для детей. Кроме местного иммунитета, будет стимулироваться и другая часть. Позиция родителей понятна. По данным внештатного педиатра Москвы, только три процента мам, которые были опрошены в городе, согласились на вакцинацию детей. Да, это тяжело. Врачи, лидеры общественного мнения, должны объяснять медицинскую составляющую плюсов и минусов избавления от COVID-19, - сообщил гость эфира.

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