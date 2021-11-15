Салават Сулейманов: «Дети болеют COVID-19 бессимптомно, но являются переносчиками»

Салават Сулейманов, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, главный внештатный клинический фармаколог Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

По данным китайских ученых, дети до 12 лет являются основными переносчиками COVID-19. Это связано с особенностями организма и вируса, он меньше поражает несовершеннолетних. Как сообщил доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, главный внештатный клинический фармаколог Хабаровского края Салават Сулейманов, если мы получим эффективные лекарства для борьбы с COVID-19, может быть, вакцинация отойдет на второй план. Но на сегодняшний день это единственный способ профилактики тяжелого течения заболевания и осложнений.

- Сейчас идет разговор о проведении испытаний особой формы вакцины «Спутник М». Началась третья фаза проверки препарата для подростков. Это будет то же самое, что и для взрослых, но только в других дозах. В следующем году станет понятно, как вакцина работает для детей. Кроме местного иммунитета, будет стимулироваться и другая часть. Позиция родителей понятна. По данным внештатного педиатра Москвы, только три процента мам, которые были опрошены в городе, согласились на вакцинацию детей. Да, это тяжело. Врачи, лидеры общественного мнения, должны объяснять медицинскую составляющую плюсов и минусов избавления от COVID-19, - сообщил гость эфира.