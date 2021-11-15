Мороз - не помеха для выступления Фото: Василий Яковлев

В пятницу 12 ноября возле ДК «Русь» вечером состоялось самое настоящее фаер-шоу. Несмотря на уже установившиеся морозы, молодые ребята с обнаженными торсами в течение получаса радовали людей огненным представлением. Единственное, что омрачало настрой ребят, то, что они не смогли получить от руководства ДК официальное разрешение.

- Изначально мы попытались это сделать, но нам сообщили, что руководства уже нет на местах, а остальные сотрудники ничего не решают. С нами подобные ситуации не впервые. Очень сложно получить разрешение на выступления, съемки, независимо, связаны они с огнем или нет. Отмечу, что мы всегда соблюдаем технику безопасности, заранее отрабатываем площадку, меняем номера в зависимости от условий. Но постоянно ситуация складывается так, что молодежи у нас не дают прохода, поэтому и работать приходится самовольно, без разрешения, - рассказал редакции «КП» - Хабаровск» Василий Яковлев, один из членов коллектива.

По словам ребят, они удивлены тем, что не могут договориться с различными инстанциями, ведь они пропагандируют здоровый образ жизни, стремятся приобщить молодежь к спорту и культуре.

Так или иначе, это не омрачило представления. Шоу получилось хоть и коротким, но горячим и зрелищным.

- Конечно, зрителей собралось не так много, как бы нам хотелось. Холодно, да и не центр города, ехать достаточно далеко. Но мы рады, что многие, несмотря на это, все равно приехали посмотреть на наше выступление. Мы сами зарядились энергией и надеемся, что поделились своим хорошим настроением с окружающими. Мы хотим делиться им и впредь, мы просто не можем удержать этот огонь в себе, - рассказали организаторы.

По рассказам организаторов, когда выступление уже было окончено, к ним вышел охранник ДК «Русь» и сообщил, что им запрещено проводить мероприятие на этой открытой площадке. Но поскольку все уже закончилось, конфликта не последовало, а участники и зрители просто разъехались по домам.