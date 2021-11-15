Губернатор Хабаровского края оценил работу завода по производству кислорода: «Говоря о вашем предприятии, мы говорим о спасенных жизнях»

Глава региона выразил благодарность руководству и работникам «Формула-ДВ». Фото: Олеся Приходько

Медицинский кислород - один из важнейших лекарственных препаратов для помощи людям, которые лечатся от COVID-19. Его изготовление из-за высоких темпов распространения заболевания - стратегически важная для всей страны задача. В Хабаровском крае действует два кислородных завода.

Регион полностью оснащает все больницы своим кислородом. Плюс 100% медицинских учреждений Амурской области, Республики Саха (Якутия) и Еврейской автономии. А также удовлетворяет примерно половину потребностей О2 Приморского края и Сахалина. Предприятие ООО «Формула-ДВ», где 15 ноября побывал Михаил Дегтярев, снабжает 14 больниц края и поставляет кислород на Сахалин и в Приморье.

Губернатор лично пообщался с персоналом предприятия Фото: Олеся Приходько

- Это предприятие достаточно молодое - оно на рынке восемь лет. Год назад здесь прошло технологическое обновление оборудования. На заводе трудится 70 человек. Они работают самоотверженно. На данный момент в крае на койках находится примерно 1250 больных коронавирусом, они получают кислород, в том числе с этого завода. Если бы этого предприятия не существовало, нам было бы очень туго. Поэтому можно говорить смело о спасенных жизнях людей, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Предприятие, на котором побывал губернатор, достаточно молодое. На рынке оно восемь лет Фото: Олеся Приходько

Глава региона выразил благодарность руководству и работникам «Формула-ДВ». Здесь современное оборудование, «чистые» технологии, востребованная продукция. Спрос на нее, действительно, не падает. По словам Михаила Дегтярева, коронавирус еще воюет с нами, но ситуация с ним контролируется. Коечный фонд нехватки не испытывает, примерно 10% мест держится незанятыми. На искусственной вентиляции легких находится 70 человек.