В Хабаровском крае пять дней отсутствует авиасообщение с Охотском: рассказываем, что стало причиной

Авиасообщение между Охотском и Хабаровском отсутствует с 11 ноября Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажиры, ждущие вылета из Охотска в Хабаровск столкнулись с серьезной проблемой. Они уже на протяжении пяти дней не могут добраться до краевой столицы. Начиная с 11 числа оказались отменены рейсы Хабаровск - Охотск - Хабаровск.

«КП-Хабаровск» узнала, что стало причиной полной отмены авиасообщений между аэропортами двух городов. Ответить на эти вопросы «Комсомолке» помог источник в авиационной отрасли, осведомленный о причинах отмены рейсов.

- 11 и 12 ноября рейсы Хабаровск-Охотск-Хабаровск не могли осуществляться по причинам неготовности взлетно-посадочной полосы. Это было связано со снегопадом. В аэропорту Охотска было недостаточно техники, которая бы могла оперативно очистить полосу, - объяснил наш собеседник.

Также он рассказал и о причинах отмены рейсов в другие дни.

- 13 числа самолеты не могли вылететь из Охотска в связи с погодой – причиной стала низкая кромка облаков. 14 ноября рейсы не предусмотрены по графику, так как самолеты до Хабаровска летают только шесть раз в неделю, - уточнил источник в авиационной отрасли.

Не удалось отправить рейс из Охотска и 15 ноября. Это было связано с тем, что свободные воздушные суда были должны забрать вахтовиков из одного из городов Хабаровского края.

А вот на вторник, 16 ноября из Охотска в Хабаровск запланированы сразу два рейса (один из них внеплановый). Самолет авиакомпании «ХабАвиа» должен был отправиться в краевую столицу в 09:20, а рейс «Красавиа» должен был вылететь в 11:00 по местному времени. Правда, согласно онлайн-табло, оба рейса оказались задержаны.