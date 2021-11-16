У Восточного военного округа новый командующий

Восточный военный округ возглавил Александр Чайко Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

Торжественная церемония представления нового командующего прошла 16 ноября в зале Военного совета штаба округа. Штандарт командующего войсками был торжественно генералу-полковнику передан Александру Чайко.

На мероприятии побывал статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков рассказал на мероприятии, что Александр Чайко, что Александр Юрьевич – опытный руководитель, который знаком с ВВО не понаслышке: с апреля 2017 по апрель 2019 года он был исполняющим обязанности начальника штаба округа, а также командующего войсками округа в период его отсутствия.

- В настоящее время на войска Восточного военного округа возложены важные задачи по защите национальных интересов России на ее Восточных рубежах. Желаю новому командующему и всему личному составу Восточного военного округа успехов в решении этих задач, - добавил Николай Панков, статс-секретарь, заместитель министра обороны России.

Торжественная церемония прошла по всем правилам Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

Сам же генерал-полковник Александр Чайко обещал сохранять и преумножать традиции, заложенные ветеранами и сегодняшним поколением ВВО. Так же он отметил, что силами личного состава округа будет обеспечена защита суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации в зоне ответственности Восточного военного округа.