Грозит пожизненное: наркоторговца с крупной партией «синтетики» задержали на Колыме. Фото: МВД Магаданской области

В Магаданской области вскоре отправится под суд наркоторговец. У него дома оперативники нашли крупную партию синтетического наркотика, которым он мог снабдить порядка трех тысяч человек, сообщили в полиции региона.

— При проведении обыска по месту жительства 28-летнего мужчины следователем обнаружены синтетические наркотические средства общим весом 1,5 килограмма, упаковочные материалы для фасовки и компьютерная техника, используемые для совершения наркопреступлений, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По оценкам экспертов, за продажу «дури» дилер получил бы около 7,5 миллионов рублей.

На допросе преступник полностью признал свою вину и в надежде на смягчение наказания заявил, что раскаивается. Такое поведение вполне объяснимо: парню грозит пожизненное. Сейчас он находится под домашним арестом.

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