«В случае смерти - никого не винить»: создатель экстрим-шоу рассказал, зачем жители Хабаровского края едят личинок и спят в сугробах

Алексей планирует развивать свой проект до федерального уровня. Фото предоставлено героем публикации

Алексей Абрамов – житель Комсомольска-на-Амуре. Мужчина работает в торговле, с 2014 года организовывает спортивные гонки. А в 2017 году Алексей при помощи слаженной команды из 30 человек решил создать первое на Дальнем Востоке экстремальное реалити шоу о выживании в диких условиях, которое получила название «Аркуда». С древнерусского это значит «медведь». Медведь был выбран как символ сурового русского духа и дальневосточной тайги.

По словам, создателя, «Аркуда» создавалась как ответ популярным федеральным реалити-шоу по типу «Форд Боярда» или «Последнего героя», только не со звездами и в жарких тропиках, а в суровой тайге и с простыми людьми. «Комсомолка» поговорила с создателем необычного проекта и узнала, как можно стать его участником.

ТРИ МИЛЛИОНА НА СЕЗОН

На данный момент шоу «Аркуда» - это главный проект Алексея Абрамова и его команды. Для того. Чтобы осуществить свою идею и скопить первоначальный капитал, энтузиасту-продюсеру пришлось продать свою машину. Члены команды работают за идею и эмоции, каждый подбирается по своим способностям и привозит на съемки личную аппаратуру и реквизит. Бюджет проекта пока не позволяет выплачивать зарплату всем в команде, ее получают только режиссеры монтажа, те, кто занимаются постпродакшеном.

- Один сезон нам обходится не меньше трех миллионов рублей. Я вкладываю в него свои средства плюс помощь предпринимателей. Мы писали гранты, но ни копейки не получили. Справляемся своими силами. Прибыли мы еще не получаем, только убытки. Но зато проект окупается другим – пережитыми яркими моментами, неоценимым опытом, - рассказал «КП-Хабаровск» Алексей Абрамов, создатель проекта «Аркуда».

СУРОВЫЙ «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»

- С 2017 года локации у нас постоянно меняются от сезона к сезону. Мы хотели сделать что-то по образу «Последнего героя», только по-настоящему, в тайге и с реальными игроками. Есть зимние и летние сезоны. Второй сезон был в 2019 году в формате экспедиции на Амурских столбах. В 2021 году мы уже сняли третий сезон в районе озера Амут в Солнечном районе края. Получилось, как по мне очень круто. Мы туда вложили весь наш наработанный опыт. Постпродакшн идет с лета и уже через пару-тройку месяцев третий сезон будет готов. Шоу будут показывать на краевом телеканале и на нашем Youtube-канале и соцсетях, - отметил организатор реалити-шоу.

Количество участников постоянно меняется в зависимости от концепции сезона. Но это всегда обычные люди без особой подготовки - пол, возраст, профессия значения не имеют, главное старше 18 лет и хорошее здоровье. Стать участником шоу может каждый. Важный момент – участие в шоу бесплатное, главное добраться до места съемок.

Участники шоу. Фото предоставлено героем публикации

До съемок в сети проводится кастинг, кандидат должен рассказать о себе и о своем туристическом опыте в видео-визитке. Далее организаторы отбирают лучших кандидатов на их взгляд.

В 2021 году в шоу участвовало десять смельчаков, разбитых на две команды. Это шесть парней и четыре девушки. На протяжении 10 дней один участник выбывал, пока не остался победитель.

Люди приехали из Хабаровска, Комсомольска, Амурска, один парень был из Читы. Но в целом география участников не важна, главное чтобы игроки были интересны зрителям: испытывали живые эмоции, вели активный образ жизни. Стоит отметить, что в команде организаторов есть сотрудники МЧС, которые следят за безопасностью на съемочной площадке.

«ОТМОРОЖЕННЫЙ» ТРЕХДНЕВНЫЙ ИНТЕНСИВ

Помимо основного шоу с 12 по 14 ноября 2021 года в районе озера Амут проходил турнир по выживанию «Аркуда Экстрим».

- По просьбам трудящихся мы кинули клич, собрали людей, СМИ нас тоже поддержали. Нам всегда нужна свежая кровь! Организованных съемок не было, каждый запечатлел, что хотел. Это было что-то вроде интенсивного экспресс мастер-класса в реальных условиях, совмещенного с соревнованием. Все, что участники основного шоу проживали две недели, эти ребята прошли за два дня. Изначально заявилось около 7-8 команд, а приехало всего три из Комсомольска и Амурска. Люди выживали, проходили разные испытания на морозе. Всего прибыло 12 человек, большинство из них девушки, - добавил Алексей.

По легенде турнира участники попали в экстренную ситуацию и собой у них крайне ограниченный набор предметов для выживания в тайге – веревка, аптечка, нож, котелок, огниво, компас и пачка презервативов. В этом турнике было три блока: выживание с голыми руками, оказание первой медицинской помощи, спортивный туризм.

«Пострадавшего» тащат по снегу. Фото предоставлено героем публикации

Участники вытаскивали «пострадавших» из леса к вертолету на самодельных носилках, плавали в ледяном озере и спасали из товарищей проруби, пересекали условную реку по натянутой веревке, ели личинок жуков-короедов, а также использовали презервативы не по прямому назначению – например, варили в них чай или хранили в них технику.

Также командам приходилось спать под открытым небом без палатки, откопавшись от снега. При этом базовые знания выживания лесу участники все же получили.

- Подготовку они проходили – мы рассказывали им теорию, проводили мастер-классы. Возраст участников варьировался от 21 до 50 лет. Также перед турниром они подписывали много серьезных документов, где содержится много страшных слов по типу – в случае моей смерти прошу никого не винить и звонить по такому-то телефону. И когда участники это читают, они осознают всю степень ответственности и понимают, что погибать не нужно! – отметил организатор шоу.

Награждение участников. Фото предоставлено героем публикации

Также, изначально планировалось, что участники будут бороться за внушительный приз, на который сами и будут скидываться стартовым взносом. Но из-за того, что команд приехало мало, от этой идеи в последний момент отказались.

ЦЕЛЬ – ВЫЙТИ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

По словам Алексея Абрамова, основная задача проекта – в игровой форме подготовить людей к жизни в дикой природе, а также пропагандировать экотуризм и любовь к родному краю.

- Каждый год спасатели выносят из леса трупы погибших грибников, охотников и обычных туристов. Далеко не всех удается вообще найти. А мы в игровой форме показываем, как нужно себя вести в тех или иных ситуациях и не паниковать, как использовать для выживания ограниченные ресурсы – например, разжечь костер при помощи батареек или лупы или как подготовить место для ночлега при минимальном наборе вещей. Если хоть кому-то из нагих зрителей эти знания понадобятся – это уже будет успех. А наши участники получают неоценимый опыт на практике, - сказал Алексей Абрамов.

Веселый ночной костер. Фото предоставлено героем публикации

Организаторы надеются, что четвертому сезону – весне 2022 года в проекте произойдут качественные перемены. Алексей делает ставку на третий сезон, который должен «взорвать интернет», после чего потянутся новые инвесторы, компании-спонсоры.

- Мы, наконец, сможем и зарплаты нормальные платить и призы достойные делать и специалистов с запада привозить интересных. В четвертом сезоне мы хотим подняться на федеральный уровень и снимать уже на реке Амур. Для западной аудитории дальневосточная тайга такая же экзотика, как для нас тропические острова. Это такой наш ответ московским дорогим шоу. Думаю, это вызовет интерес у новой аудитории – так как наша фишка - это живые обычные люди, все по-настоящему. Участники продолжают выживать и за кадром. А мы просто выхватываем самые яркие моменты и делаем шоу. Поэтому думаю, что слава и популярность уже не за горами, - отмечает создатель «Аркуды».

Выживание на льду. Фото предоставлено героем публикации

Также Алесей Абрамов считает, что снимать реалити шоу на выживание в комфортном климате не интересно.

- Мы хотим, чтоб ребята не скучали, а постоянно боролись со стихиями. Пока ни разу мы не делали ничего в хорошую погоду. Участники всегда круглые сутки таскали дрова, чтоб не замерзнуть и что-то в этом роде. В этом весь кайф и драйв, - заключил Алексей Абрамов.

Стоит добавить, что на базе проекта «Аркуда» помимо реалити шоу запланировано много других ответвлений. Например, курсы выживания и тому подобное. По словам автора проекта, как только команда закончит сборку третьего сезона, то сразу займется новыми направлениями.