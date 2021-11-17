«Мы молимся, и ДТП стало меньше»: верующие Хабаровского края отправятся в автомобильный крестный ход

В 2021 году мероприятие проводится уже в 11-1 раз. Фото предоставлено героем публикации

С 20 по 21 ноября в Хабаровском крае состоится автомобильный крестный ход. Процессия с иконой Пресвятой Богородицы «Смоленская» и с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской проедет по одной из сложных и аварийных трасс региона: Хабаровск - Вяземский - Бикин.

Автомобильный крестный ход проводится в регионе с 2011 года при поддержке РПЦ. В 2021 году он соединит две епархии - Хабаровскую и Ванинскую. Обычно в поездке участвует от пяти до 15 машин. Принять участие в мероприятии может любой желающий.

- В этом году уже 11-й раз поедем. Все детали поездки оговариваются в группе в What`s App, сначала нужно зарегистрироваться. Также мы подавали заявку в ГИБДД, чтобы нас сопровождали. Был такой случай, когда сами сотрудники ГАИ Вяземского района отмечали, что после крестных ходов у них уменьшилось количество ДТП со смертельным исходом. Это показывает, что Божья помощь реально работает - мы освящаем это место молитвой, и происходит меньше страшных аварий. Но нам и самим приходилось не раз машины вытаскивать с обочины во время поездки, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Непомнящих, администратор автомобильного крестного хода.

У каждого участника на лобовом стекле будет прикреплено объявление с указанием всего маршрута. Еду участники крестного хода берут с собой в дорогу, общий ужин будет организован в Вяземском. Сейчас уже записано около 30 человек.

- В прошлом году крестный ход получился совсем коротким, и мы заказывали автобус, в 2021-м поездка намечается намного длиннее. Начнется религиозное мероприятие с молебна в храме в честь иконы Божией Матери «Благодатное небо», - добавляет куратор проекта.

Далее, согласно намеченному маршруту, автомобили выедут в 8 утра из указанного храма и за 20 ноября посетят поселок Хор, поселок Дормидонтовку, переночуют в городе Вяземский. А 21 ноября автомобильная процессия отметится в селе Лермонтовка, затем в Бикине, снова в Дормидонтовке и вернется обратно в краевую столицу. При этом необязательно ехать до самого конца маршрута, каждый выбирает себе дорогу по силам.

Во всех отмеченных точках будет совершаться получасовой молебен, кроме того, верующие будут продолжать молиться и во время самого путешествия.

Ноябрь для автомобильного крестного хода выбран неслучайно, так как третье воскресенье этого месяца по благословению Патриарха Московского и всея Руси посвящено всемирному Дню памяти жертв ДТП. Изначально участники мероприятия хотели отправиться из Советской Гавани и завершить Владивостоком, но пока это не получается.