Командир вертолета МЧС из Хабаровского края, который тушил пожары в Якутии, стал лучшим в России Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Что из себя представляет борьба с лесными пожарами для командира вертолета? Почему авиаторы МЧС работают в режиме многозадачности и как не «сгореть» на опасной работе. Об этом рассказал командир вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Владислав Тен. На днях он был лучшим среди своих российских коллег.

Владислав был удостоен звания «Лучший летчик – спасатель вертолета» в системе МЧС России. Награду ему вручили на Всероссийском фестивале «Созвездие мужества».

Авиатор рассказал: в детстве и представить не мог, что будет управлять вертолетом. Но звезды сложились именно так: сначала была Барнаульская спецшкола-интернат с первоначальной летной подготовкой. А оттуда Владислав перешел в Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков. После этого в выборе дальнейшей профессии сомнений не было. Сначала он пришел на работу в летный полк полку Министерства обороны и авиалесоохрану, а в 2014 году связала судьбу с МЧС.

По словам Тена, авиаторы в МЧС очень крутые, потому что работают в режиме многозадачности.

- Если у остальных достаточно узкий круг выполняемых заданий, то у нас он более широкий. Любой экипаж может за короткий срок подготовиться на любую задачу – будь то чрезвычайная ситуация в другом регионе Дальнего Востока, перегон воздушного судна через всю страну, на санитарную эвакуацию и транспортировку пострадавших, на тушение природных пожаров и другие. Поэтому мы всегда поддерживаем свою профессиональную подготовку, тренируемся, отрабатываем необходимые навыки, - поделился Тен.

За участие в ликвидации последствий природных пожаров капитан Владислав Тен был удостоен Медали Нестерова. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В своей работе Владислав считает самым важным умение сплочать людей и быть авторитетом для них.

- За каждый полет бывает немало ситуаций, когда от меня многое зависит, требуется четко действовать. За годы службы не раз приходилось участвовать в ликвидации различных ЧС, поисково-спасательных операциях, санитарных рейсах. Из наиболее сложных, наверное, можно отметить работу на тушении природных пожаров в Якутии в этом году. Там требовались все навыки, которыми обладает летный состав, - пояснил спасатель.

По его словам, около 80% полетов проходили в условиях ограниченной видимости. И это дико изматывало.

- Сложность таких полетов в том, что ты не видишь постоянного естественного горизонта и ориентируешься по приборам. От этого быстрее устаешь. Задачи сложные: переброски, работа с внешней подвеской. Естественных площадок для посадки вертолета не было. Поэтому сначала приходилось с помощью спусковых устройств высаживать десант, они готовили площадку, а потом доставлять остальных людей и имущество с берегов Лены к “Ленским столбам”, - вспоминает Тен.

По подсчетам специалистов ведомства, Владислав и его подчиненные пробыли в сезон пожаров в воздухе больше 92 часов. На их счету свыше полутора сотен вылетов, больше сотни тонн слитой воды, 453 перевезенных человека и десяток тонн груза.

- Если идти в авиацию, и тем более в авиацию МЧС России – то надо отдаваться этому делу на все сто процентов. Любить это дело, и тогда будет отдача, обеспечение, признание. Как говорят, человек счастливый тот, кто идет на работу с удовольствием и возвращается с неё с удовольствием, - заявил капитан.

За участие в ликвидации последствий природных пожаров капитан Владислав Тен был удостоен Медали Нестерова.

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