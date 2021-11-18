В Биробиджане два второклассника едва не провалились под лед

В районе Невской улицы спасатели заметили двух мальчишек, которые прыгали по тонкому льду залива Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области едва не погибли второклассники. Школьникам повезло, что недалеко от возможного места трагедии сотрудники МЧС патрулировали водоемы.

В районе Невской улицы они заметили двух мальчишек, которые прыгали по тонкому льду залива. По замерзшему водоему во все стороны расползались трещины, которые появлялись под тяжестью второклассников.

- Когда мы заметили мальчишек, подъехали к ним поближе. Второклассники испугались треска и перестали ломать лед. Мы помогли школьникам выбраться на берег, - рассказал Владимир Корчминский, руководитель группы патрульной службы Биробиджана Центра ГИМС.

Мальчики рассказали, что учатся в биробиджанской школе №7. Их дома находятся неподалеку от водоема. Но прежде чем вернуться со школы домой и начать делать уроки, второклассники решили проверить лед на прочность. Мысль о том, что они могут провалиться под лед, ни у кого из юных исследователей не возникла. Инспекторы провели с мальчишками разъяснительную беседу и записали номера телефонов их родителей.

- Мы посетили класс, где учатся эти дети. Продемонстрировали им обучающие видео о том, что на тонком льду могут произойти трагические случаи. Также, объяснили, как холод действует на организм. Оба мальчика пообещали на лед больше не выходить, - добавил Владимир Корчминский.

Сотрудники МЧС проводят подобные беседы в школах всех районов Еврейской автономной области.