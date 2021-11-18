Как будут проверять QR-коды в аэропорту Хабаровска

Чтобы попасть в аэровокзал, понадобится QR-код Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Уже с 1 декабря вход в аэровокзал для непривитых и непереболевших будет заказан, попасть в здание можно будет только при наличии QR-кода. Это будет касаться всех: пассажиров, сотрудников, встречающих и провожающих. Об этом сообщил «КП» - Хабаровск» источник в Хабаровском аэропорту.

17 ноября правительство Хабаровского края сообщило, что QR-коды введут для перелета на внутренних рейсах. Однако если пропускная система будет на входе в аэровокзал, то это коснется всех рейсов.

- Проверять будут на входе в аэровокзал. Отдельно проверять код при регистрации авиакомпаниям просто нет смысла. Опять же, аэровокзал - это место скопления людей, поэтому проще сразу проверить здесь. Что касается международного аэровокзала, то пока никакой информации на этот счет нет, - сообщает источник.

Закономерно возникает вопрос, что если из Хабаровска смогут улететь только привитые, то как быть невакцинированным, которые приехали в город по делам на короткий срок? Как им пройти в аэровокзал для возвращения домой? Видимо, придется ждать прививки здесь.

Напомним, что для полета в северные районы края в настоящий момент необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест. Остальные перелеты пока происходят без ограничений.

Отметим также, что с 1 ноября QR-коды стали обязательными для посещения учреждений культуры, а с 13 ноября их требуют в спортивных и фитнес-центрах, торговых и торгово-развлекательных центрах, крупных магазинах площадью от 1000 квадратов, а также заведениях общепита. Подтвердить свой ковид-статус также необходимо при междугородных поездках автобусами и поездами. Поговаривают, что такие меры в дальнейшем планируют ввести и для городского общественного транспорта, однако механизм реализации пока остается неясным.