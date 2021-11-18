Из ТЮЗа в Голливуд: хабаровчанка исполнила американскую мечту

Море, солнце, небоскребы. Фото предоставлено героем публикации

Известное выражение об американской мечте, для Марии Кучеренко – 38-летней хабаровчанки стало реальностью. Девушка построила неплохую карьеру и в родном городе, но в 2009 году отправилась в США по студенческой визе и осталась там надолго, став успешной моделью и успев поработать со многими знаменитостями из мира моды и музыки.

«Комсомольская правда – Хабаровск» узнала историю успешной соотечественницы, которая сменила Хабаровск на жаркую Калифорнию.

УСПЕШНАЯ АКРИСА И РАДИОВЕДУЩАЯ

Мария в шляпе. Фото предоставлено героем публикации

Мария Кучеренко родилась и выросла в Хабаровске, получила высшее образование по специальности «актриса драмтеатра и кино» в Хабаровском государственном институте культуры. Позже устроилась радиоведущей на «Европу +», вела утреннюю программу вместе с шоуменом и актером Дмитрием Колбиным.

Также Мария работала в Театре Юного Зрителя. А чуть позже ее пригласили на канал «Губерния» в роли ведущей утреннего шоу. Именно в этот момент так случилось, что Марии одобрили студенческую визу в США. При этом жизнь и карьера в России складывались успешно.

- Жизнь в Хабаровске меня полностью устраивала - отличные роли в ТЮЗе, прекрасная команда на «Европе +», работала постановщиком модных показов в салоне «Беатриче». Работа классная, заработок приличный. В декабре мне одобрили визу. Уже в январе я решила полететь в Америку. В плане было только три недели. Но они затянулись уже на 12 лет. В эти три недели я сделала роковое для себя решение - бросить все, что мне было дорого в Хабаровске и остаться здесь, чтобы попробовать себя в США, - рассказала «КП-Хабаровск» Мария Кучеренко.

Мария уехала в США, за две недели до своего 26-летия. А 12 января 2009 года хабаровчанка ступила на землю Нового Света.

Легендарная надпись. Фото предоставлено героем публикации

ВСЕ РАДИ ГРИН-КАРТЫ И РАБОТА С LINKIN PARK

В чужой стране у Марии начался непростой период адаптации. Первые пару лет были самыми сложными - в роли студента у нашей соотечественницы не было особых прав на работу, а значит и нормального заработка. Затем девушка подалась на грин-карту и с первого раза выиграла ее. Это подтолкнуло Марию к тому, что ее судьба – остаться за океаном.

- Первые 2-3 года были самыми сложными, так как английский язык был у меня средний, а для США это значит совсем никакой. Чтобы освоить его на уровне носителя, училась по десять часов в день, параллельно делала документы на грин-карту. Как только мне ее одобрили, пришлось работать совершенно не по профессии - помощником руководителя в кредитно-процессинговой компании. Этой фирме как раз нужен был человек, который хорошо говорит и по-английски и по-русски. Мне там приходилось часто вести переговоры с русскоговорящими клиентами, - вспоминает экс-хабаровчанка.

На фоне Гранд-Каньона в Аризоне. Фото предоставлено героем публикации

Мария проработала на новом месте два года, после чего поняла, что нужно искать что-то другое. Покинув фирму, на этот раз Мария выбрала иммиграционную сферу. На новой работе наша соотечественница пробыла шесть лет. Эта компания делала визы знаменитым музыкантам по всему миру.

- Я работала с Бруно Марс, LP, Мэрайей Кэри, музыкальными группами Limp Bizkit, Linkin Park, Pentatonix и многими другими. Но я ушла и оттуда, так как поняла, что офисная работа, хоть и в хорошей компании все-таки не мое. Поэтому параллельно с 2014 года стала прощупывать модельную сферу, - отметила девушка.

МОДЕЛЬНАЯ КАРЬЕРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

Недолго думая, Мария сходила на один кастинг в Лос-Анжелесе. И после россиянка этого поняла, что в городе ангелов очень мало профессиональных моделей у нее есть шанс далеко продвинуться в этой сфере. Но была одна небольшая проблема.

- Я сразу стала участвовать во всех больших модных показах, несмотря на возраст. Уже тогда мне было около 30, а в индустрии любят девушек до 24. Но я решила не заморачиваться и продолжила ходить на кастинги к самым лучшим дизайнерам. На удивление, меня всегда брали, так как российская школа здесь очень высоко ценится. И затем модельная карьера пошла в гору, - отмечает Мария Кучеренко.

Модный показ. Фото предоставлено героем публикации

В 2019 году девушка выиграла премию «Лучшая модель года города Лос-Анджелес». В 2020 Марию пригласили работать в конкурсе красоты «Миссис русская Америка» в качестве режиссера постановщика.

А в 2021 девушка пришла к мысли, что готова открывать свою модельную академию. Это состоится уже 26 марта 2022 года. На данный момент наша землячка работает с лучшими селебрити-дизайнерами Беверли-Хиллс. При этом свои русские корни Мария не забыла.

Белоснежное платье и сказочные рога. Фото предоставлено героем публикации

МЕЖДУ РОССИЕЙ И АМЕРИКОЙ

- В семье у нас говорят на только русском. Мой муж родом с Украины, хотя в США живет большую часть своей жизни. Думать я всегда буду на русском языке, хотя многие слова мозг уже автоматически переводит на английский. А вот зарубежные фильмы я однозначно люблю смотреть только в оригинале. По Хабаровску не тоскую, разве что по друзьям. Хотя уже половина тоже перебралась в США, - добавляет русская американка.

По мнению экс-хабаровчанки, жизнь в США ей нравится больше по многим причинам.

Мария Кучеренко вместе с фэшн-дизайнером Сью Вонг и другими моделями. Фото предоставлено героем публикации

- Здесь больше уважения к людям и защиты твоих прав. Тоже касается и сервиса – он отменный. Например, если вещь не подошла ее можно спокойно вернуть без всяких скандалов. Или если случайно пролил кофе, то тебе сразу принесут новый и извинятся. Еще и дадут подарочную карту чтобы ты вернулся снова. На дороге тебя никогда не остановят просто так. Легкое ДТП - тоже не проблема, с улыбкой поменялись страховками и все. Комфортная и спокойная жизнь, одним словом, - считает Мария Кучеренко.

В изумрудном наряде. Фото предоставлено героем публикации

Обратной стороной Лос-Анджелеса Мария называет большое количество бездомных, которые вынуждены жить на улице в палатках. Также из минусов США, по мнению девушки – это ужасная еда. Поэтому отъедаться Мария с семьей ездит каждый год в Россию. Но так было до того, как прогремела пандемия.

НЕМНОГО О ПАНДЕМИИ COVID-19 В США

11 лет Мария Кучеренко прожила в Лос-Анджелесе, и только 2021 год в Сан-Диего. Поэтому часть пандемии пришлась на пребывание в городе ангелов.

- Тут все было очень ответственно организовано в плане масочного режима. А вот по поводу вакцин люди регулярно бастуют, так как это против медицинской свободы. США - это прежде всего свобода. Но тут нужно отметить что в каждом штате и даже городе свои правила. Лос-Анджелес очень жесток в этом смысле. Сан-Диего в этом плане более открытый и жители спокойно передвигаются в период ограничений, - рассказала Мария «Комсомолке».

Также девушка добавила, что функцию QR-кодов в США выполняют специальные карточные пропуска. Их выдают и люди с ними ходят. Однако не везде их просят предъявить, в Сан-Диего, по словам Марии их не требуют.

Мария в кругу любимой семьи. Фото предоставлено героем публикации

Мария считает себя безусловно счастливой. Она гордится своей семьей – двумя сыновьями и любящим мужем. Большинство друзей из Хабаровска переехали, есть и много новых. Главное убеждение экс-хабаровчанки, что Америка - страна возможностей, но только для тех, кто не боится ими воспользоваться.