Первая метель и штормовой ветер: в Хабаровский край идет страшный циклон

22 и 23 ноября в Хабаровском крае пройдет сильный снег Фото: Евгения ГУСЕВА

На следующей неделе произойдет смещение южного циклона. Об этом сообщает ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

С 22 на 23 ноября в Хабаровском крае пройдет сильный снег. Помимо осадков, ожидается сильная метель. Северо-восточный ветер подует со скоростью до 15-20 метров в секунду. Местами ожидается усиление ветра до 30 метров, а на побережье - до 35 метров в секунду. Из-за метели на дорогах образуется снежный накат и заносы.

В краевой столице 22-23 ноября также будет идти снег. Северо-восточный ветер - 18-23 метров в секунду. Ночью 23 ноября ветер усилится до 27 метров в секунду.

Из-за смещения южного циклона возможны перебои в электроснабжении, могут возникнуть аварийные ситуации.

- Возможно, будет ограничено движение на федеральных и местных дорогах. На трассах будет сложная обстановка из-за заносов и снежного наката. Может увеличиться количество ДТП, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вероятно обрушение рекламных конструкций и деревьев. Возможны обрывы линий электропередач. Автолюбителям следует быть внимательными и не ставить свои машины в небезопасных местах.

- Главы муниципальных образований получили рекомендации о принятии необходимых мер, направленных на предупреждение возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, - добавили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Также специалисты сообщают, что в этом году в регионе процесс ледообразования проходит дольше, чем обычно. На реке Амур наблюдается ледоход различной интенсивности.

- В этом месяце уже 14 человек пострадали на льду. Жителям края не следует выходить на лед. Родители должны позаботиться о безопасности своих детей и проконтролировать, чтобы они не ходили гулять около водоемов, - отметили в комитете правительства края по гражданской защите.