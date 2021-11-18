В Хабаровском крае районные депутаты предложили дать им самим выбирать глав округов Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В Законодательную думу Хабаровского края поступили обращение от собраний депутатов ряда районов региона - Комсомольского, имени Лазо, Бикинского, Нанайского, Вяземского и Амурского. Они просят краевых парламентариев вернуться к рассмотрению вопроса о внесении изменений в закон Хабаровского края от 26 ноября 2014 года №15 «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае». Это в свое время была весьма радикальная инициатива - она предполагала дать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края самим определять в уставе муниципального образования модель избрания главы. Это могли быть общие муниципальные выборы. Или еще проще - депутаты рассматривают кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и голосуют за главу района или округа.

Ранее для городских округов и муниципальных районов края был установлен лишь безальтернативный способ избрания главы муниципального образования - на муниципальных выборах.

На самом деле несколько моделей избрания районного главы прописано в федеральном законодательстве. Есть федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Согласно ему, дальнейшее изменение модели избрания главы должно решаться на публичных слушаниях. В связи с этим принятие решения по указанному вопросу будет возможно только с учетом мнения жителей соответствующего городского округа, муниципального района края.

В случае принятия поправок, каждый муниципалитет сможет самостоятельно выбирать и прописывать в уставе порядок избрания главы, выбирая, будет ли процедура выборов прямой, или проходить по конкурсной модели.

- Принятие этого закона позволит муниципальным образованиям, учитывая экономические, географические, территориальные особенности, а также мнение населения, самостоятельно определять в уставе муниципального образования модель избрания главы округа или района, - подчеркивает в письме в краевую закдуму Ольга Ольховская, председатель собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края.

Для Хабаровского края предложения депутатов вполне актуальны. Особенно это касается северных территорий. Они в первую очередь поддержали законопроект. Возможность самим определять модель выборов глав идеальна для малонаселенных районов. К тому же общие выборы влетают в копеечку. Да и местные кандидаты всем хорошо известны, имеют проверенные личные реноме и лучше разбираются в местных реалиях. Им доверяют.

Обход дорогостоящей процедуры всех районных выборов высвободит немало денег. Их можно пустить на неотложные социальные нужды. Например, отремонтировать детские сады или запустить школьные автобусы. Характерно, что муниципалитеты в лице своих представителей - депутатов - сами просят краевую власть поддержать эту инициативу.