В Хабаровске незрячие хоккеисты провели показательную тренировку

Парней учат стоять на коньках, падать и маневрировать Фото: Олеся Приходько

В четверг 18 ноября на тренировочном поле «Платинум Арены» прошло открытое занятие по следж-хоккею для незрячих детей. Это новое направление адаптивного спорта, которое начали развивать в этом году. Занимаются хоккеем дети из Хабаровской школы интерната для незрячих и слабовидящих детей дважды в неделю под руководством тренера по хоккею спортивной школы «Амур».

Олег Качесов: "Парням необходимо прикоснуться к биению настоящей жизни, хоккей им это дает" Фото: Лада Дударова

- Сейчас мы выполняем первый и основной комплекс обучения детей хоккею - учим их стоять на коньках, падать, маневрировать. Они справляются. Спорт им необходим, они это не просто понимают, а чувствуют. Парням необходимо прикоснуться к биению настоящей жизни, хоккей им это дает. Поэтому несмотря на все трудности, связанные с их проблемой со зрением, они верны спорту, очень упорны и непременно добьются результата, - рассказал заместитель директора по спортивной подготовке и методической работе школы «Амур», мастер спорта Олег Качесов.

- Подростки из недавно сформированной команды слабовидящих должны обучаться максимально интенсивно - весной следующего года им уже выступать на соревнованиях.

- Я учусь в четвертом классе. Многие мои одноклассники занимаются спортом, но я и не надеялся. И тут меня позвали в команду! Мне очень нравится учиться двигаться на коньках, мне кажется, что я летаю. С хоккеем я стану настоящим мужчиной, - делится воспитанник школы «Амур» Григорий.

С хоккеем я стану настоящим мужчиной Фото: Олеся Приходько

Его коллега по команде Александр Милченко - рослый и проворный. Он вообще поставил перед собой задачу - стать профессиональным спортсменом.

- Да, они такие - устремленные, «заточенные» под лед и клюшку. Следж-хоккей в Хабаровске только развивается, но, я уверен, у него большое будущее, - говорит директор КГАУ СШ ХКЦРХ «Амур» Станислав Кисляченко.

Инклюзивный хоккей в нашей стране зародился пять лет назад. Всего сейчас тренируются 25 команд по следж-хоккею в 20 регионах России. В Хабаровске это движение существует меньше года. Вид спорта почти не отличается от обычного хоккея. Экипировка та же, только шайба размером побольше и внутри нее - металлические шарики. Играют на слух. Голкиперам (по правилам он должен быть вовсе незрячим) во избежание недоразумений даже завязывают глаза.